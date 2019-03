Dem Kontrolleur das Gesicht zeigen

Im Gesetz verankert werden soll aber, dass Personen ihr Gesicht zeigen müssen, wenn dies zu Identifizierungszwecken notwendig ist – beispielsweise in den Bereichen Migration, Zoll, Sozialversicherungen und Personenbeförderung.

Wer also im Zug mit einem General- oder einem Halbtaxabonnement reist, soll dem Kontrolleur das Gesicht zeigen müssen. Das gilt auch für Personen, die ohne gültigen Fahrausweis im öffentlichen Verkehr reisen und deshalb den Personalausweis zeigen müssen.

Strafe nach zwei Warnungen

Wer sich trotz wiederholter Aufforderung einer Vertreterin oder eines Vertreters einer Behörde weigert, das Gesicht zu enthüllen, soll mit einer Busse bestraft werden. Die Aufforderung muss mindestens zwei Mal erfolgen.

Die Höchstbusse beträgt 10'000 Franken. Voraussichtlich dürfte die Busse in den meisten Fällen aber nicht mehr als einige hundert Franken betragen, sonst könnte sie unverhältnismässig sein, schreibt der Bundesrat. In Fällen, in denen eine Person eine behördliche Leistung wünsche, werde die Weigerung indes zur Leistungsverweigerung führen.

Auch Vermummungen

Bei einer Annahme der Initiative wären Gesichtsverhüllungen aller Art verboten, also beispielsweise Vermummungen an Demonstrationen, aber auch religiöse Gesichtsverhüllungen wie Burka und Nikab. Dagegen wäre es weiterhin möglich, ein Kopftuch oder einen Schal zu tragen, der die Haare bedeckt. Gemäss Auslegung des Bundesrats muss das Gesicht von der Stirn bis zum Kinn sichtbar bleiben.

In der Schweiz sei es im gesellschaftlichen Austausch wichtig, sein Gesicht zu zeigen, hält die Regierung fest. Die Begegnung mit Menschen, die ihr Gesicht aus religiösen Gründen verhüllten, könne beunruhigen oder Unbehagen hervorrufen. Allerdings seien vollverhüllte Personen in der Schweiz sehr selten anzutreffen. Die Schweiz bekenne sich zu einer liberalen Gesellschaftsordnung. Flächendeckende Kleidervorschriften stünden dazu im Widerspruch.

Volksinitiativen und parlamentarische Vorstösse für ein Burka-Verbot gab es in verschiedenen Kantonen. Erfolgreich waren sie in den Kantonen Tessin und St. Gallen. Im Tessin gilt das Verbot seit Juli 2016, in St. Gallen seit Jahresbeginn.