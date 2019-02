Der Bundesrat fliegt ab sofort mit einem Jet aus Schweizer Produktion. Wie es in einer Medienmitteilung von Pilatus heisst, wurde der im Jahr 2014 bestellte PC-24 am Montag offiziell an den Bundesrat übergeben. Der Pilatus Super Versatile Jet ersetzt einen veralteten Businessjet eines US-Herstellers.