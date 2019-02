Bundesrätin Karin Keller-Sutter nahm gestern in Bukarest erstmals an einem informellen Treffen der Justiz- und Innenminister teil. Es war wie eine Übung in Speeddating. Der Empfang sei sehr herzlich, konnte die Justizministerin schon bei der Ankunft im pompösen Parlamentspalast berichten, der noch zu Zeiten von Diktator Nicolae Ceausescu erbaut worden war. Bereits am Vorabend hatte der derzeitige rumänische EU-Ratsvorsitz zu einem Cocktail eingeladen. «Die Leute haben sich gefreut und mir zur Wahl in den Bundesrat gratuliert», sagte Karin Keller-Sutter.

Teil des Clubs

Als Schengen-Mitglied ist die Schweiz für einmal Teil des Clubs, und auch Vorgängerin Simonetta Sommaruga hat die Gelegenheit meist genutzt, zu den Treffen zu fahren. «Das ist sicher eine Chance, weil man ständig in Kontakt ist mit Kollegen auf europäischer Ebene», sagte Karin Keller-Sutter. So ging es schon beim Frühstück los, mit einem Austausch zum Thema Terrorismusbekämpfung. Interessiert hat die Schweizerin unter anderem die Diskussion um die Jihadisten, die Rückkehrer aus dem Islamischen Staat. Ein Thema, das alle Schengen-Mitglieder beschäftigt.

Beim Mittagessen unter wuchtigen Leuchtern und zwischen Marmorsäulen wurde besprochen, wie die Zusammenarbeit im Schengen-Raum noch vertieft werden kann. Karin Keller-Sutter bekam eine Vorspeisenplatte sowie einen Vegiteller mit Salat und Kartoffeln serviert. Der Bundesrätin schien es später in einer Sitzungspause ein Anliegen, mit Blick auf die Abstimmung über die EU-Waffenrichtlinie, die Bedeutung der Schengen-Mitgliedschaft zu unterstreichen: Die Schweiz sei mitten in Europa Teil dieses Sicherheitsnetzes.

Die Bundesrätin bezeichnete es dabei als wichtig, dass die sogenannte Interoperabilität hergestellt, das Fahndungssystem SIS mit den anderen Datenbanken verknüpft wird. «Ich habe beim Lunch die Position vertreten, dass hier die Beschlüsse umgesetzt und die nötigen Mittel bereitgestellt werden.» Das sei wichtig mit Blick auf einen besseren Schutz der Aussengrenzen. Im Gespräch mit den Medienschaffenden wirkte die neue Bundesrätin in ihrem Element, setzte nicht nur im Stil, sondern auch im Inhalt etwas andere Akzente als ihre Vorgängerin.

Wichtiger als die Diskussion im grossen Kreis waren die Gespräche am Rande.

Der Sozialdemokratin Sommaruga war es mehr noch um die Frage der Solidarität und der Umverteilung von Asylbewerbern gegangen. Doch auch in der EU hat eine Verschiebung hin zum Aussengrenzschutz stattgefunden. Mit Blick auf die Flüchtlingskrise von 2015 scheine es in der EU ein Trauma zu geben, diagnostizierte Newcomerin Keller-Sutter. Es müsse jetzt Priorität sein, dass Menschen ohne Asylanspruch nicht in den Schengen-Raum gelangten.