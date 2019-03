Auslandflüge sind passé

Das Bazl will sich auf keine Zusage für eine Übergangsbewilligung festlegen. «Wenn die Ju bereits im Juni wieder fliegen will, bedingt das noch sehr viel Arbeit – und zwar nicht nur Administratives», sagt Sprecher Holderegger. So würden dem Bundesamt noch viele Unterlagen fehlen,die einen sicheren Betrieb gewährleisten, zum Beispiel die Röntgenaufnahmen. Das Bazl erwäge zudem, bei einer Übergangsregelung die maximale Passagierzahl von derzeit 17 einzuschränken, wie zum Beispiel in Frankreich. Auch eine Limitierung der möglichen Flugrouten sei denkbar. «Klar ist bereits heute», so Holderegger, «dass eine Schweizer Ju mit einer nationalen Bewilligung künftig nicht mehr im Ausland fliegen darf».

Die Beschränkung auf Vereinsmitglieder bedeutet für die Ju-Air laut Gartmann «keine wesentliche Änderung». Bereits heute würden die allermeisten Passagiere einen Gutschein kaufen, in dem auch die Vereinsmitgliedschaft inbegriffen sei; 7000 Mitglieder zählt der Verein. Im Sommer 2019 soll bloss die IWC-Ju eingesetzt werden, die HB-HOP werde ebenfalls generalüberholt und soll 2020 wieder einsatzbereit sein.

Die zehn Jahre jüngere HB-HOY, ein Lizenzbau aus dem Jahre 1949, steht weiterhin in Mönchengladbach. Sobald sie in die Schweiz geholt werden kann, soll sie ebenfalls umfassend saniert werden. Die Ju-Air sei solide finanziert und habe über 36 Jahre Rückstellungen gebildet, so Gartmann. «Und wir können uns auf Unterstützer verlassen, denen die Aviatikgeschichte dieses Landes wichtig ist.»