Bund zeigt Interesse an E-Highways

Selbst die Promotoren der E-Mobilität äussern sich ablehnend: «Wir haben mit der Neat viele Milliarden in den Transit-Schienengüterverkehr investiert, die Kapazität ist noch bei weitem nicht ausgenutzt», sagt GLP-Chef Jürg Grossen, der den Elektromobilitätsverband Swiss E-Mobility präsidiert. Die Bahn sei und bleibe die effizienteste sowie umwelt- und klimaschonendste Langstrecken-Transportform für Güter. Grossen ortet zudem ein Platzproblem: «Wer wie in Deutschland vier Autobahnspuren hat, kann auch durchaus eine für Lastwagen reservieren. Das aber wollen und können wir in der Schweiz nicht.»

Weitere Tests geplant

Die skizzierte Kontroverse läuft auch in Deutschland. Das Bundesumweltministerium sieht in E-Highways keine Konkurrenz zum Güterverkehr auf der Schiene, sondern eine Ergänzung. Es werde immer einen Anteil LKW-Verkehr geben, argumentiert die Bundesbehörde. Weitere Testläufe stehen denn auch bereits an, etwa in Schleswig-Holstein oder in Baden-Württemberg: Funktioniert auch die Anbindung an einen Hafen? Taugt das System auch für Ortsdurchfahrten? Für alle Pilotstrecken gibt das Umweltministerium gegen 50 Millionen Euro aus.

Ob in der Schweiz je ein Testlauf erfolgen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen. Der Nutzfahrzeugverband Astag hat sich noch nicht festgelegt, ob er die Idee aufnehmen soll. Derzeit fokussiere er «eher auf die Thematik der alternativen Antriebe», etwa Brennstoffzellen-Lastwagen mit Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen

Kosten bis zu 1 Milliarde Euro

In Deutschland sollen bis Ende 2022 alle relevanten Daten zu den verkehrstechnischen sowie ökologischen und ökonomischen Folgen der E-Highways vorliegen. Sollte sich das System als tauglich entpuppen und politisch genehm sein, müssten nicht alle Autobahnen in Deutschland elektrifiziert werden. Für ein funktionierendes Netz rechnen die Experten mit insgesamt gegen 1000 Kilometer Oberleitungen und Kosten von einer Million Euro pro Kilometer – macht also 1 Milliarde Euro.

Kritiker halten die Kosten gemessen am Nutzen für zu hoch – auch in der Schweiz. GLP-Chef Jürg Grossen fände es sinnvoller, das Geld in den Schienengüterverkehr zu investieren oder in Cargos sous Terrain. Das visionäre Projekt, das vom Bund kein Geld erhalten soll, will den Güterverkehr von der Strasse in den Untergrund verlegen: Die Ware würde dabei über ein unterirdisches Tunnelsystem transportiert – auf der Schiene.