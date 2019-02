80 Franken bekommen sie für ­jeden Tag, den sie zu viel in Schweizer Zellen verbracht haben. Das macht bei 786, 734 und 149 Tagen exakt 133'520 Franken. Diesen Betrag muss der Bund an drei verurteilte Kreditkarten-Datendiebe zahlen, weil sie zu lange in Haft gesessen sind. Das ergibt sich aus einem Strafbefehl, der Bernerzeitung.ch/Newsnetz vorliegt.