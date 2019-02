Die Summe ist enorm. 4,2 Milliarden Dollar will die UNO an der heutigen Jemen-Geberkonferenz in Genf eintreiben. So viel sei nötig, um die derzeit «grösste humanitäre Krise der Welt» zu bewältigen, erklärte die UNO im Dezember. Insbesondere der Luftkrieg unter der Führung von Saudiarabien hat im Jemen schwere Zerstörung und grosses Leid verursacht. Die Schweiz, die Mitorganisatorin der Geberkonferenz ist, dürfte mehrere Millionen Dollar spenden.