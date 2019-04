Bund erwägt Verbot für Rüben-Pestizid

Das Pestizid, das vor allem im Rübenanbau zum Einsatz kommt, hat in der Vergangenheit wiederholt Kontroversen provoziert – auch in der Schweiz: Es hinterlässt langlebige Abbauprodukte im (Grund-)Wasser und ist für Wasserorganismen giftig. Besorgte Wasserversorger drängten deshalb bereits 2012 auf ein Verbot.

«Eventuell wird der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben.»André Olschewski, Trinkwasserverband

Nun dürfte ihre Forderung auch in der Schweiz Realität werden: Das Bundesamt für Landwirtschaft bestätigt, Chloridazon im zweiten Halbjahr in den Anhang 10 der Pflanzenschutzmittelverordnung aufzunehmen – ein Sammelplatz für all jene Pestizide, die in der EU nicht mehr zugelassen sind. Bis heute sind dort 148 Wirkstoffe gelandet, und alle wurden sie im Zuge dieses Verfahrens vom Schweizer Markt genommen, wie die Fachleute von Agrarminister Guy Parmelin festhalten.

André Olschewski vom Trinkwasserverband spricht von einem «guten Schritt». Allerdings gelte es abzuwarten, ob und welche anderen Herbizide, die vielleicht ökotoxikologisch noch schädlicher seien, nun vermehrt verkauft würden. «Eventuell wird der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben.» Worauf die Bauern setzen werden, ist unklar. Der Verband Schweizer Gemüseproduzenten hat gestern auf eine Anfrage nicht reagiert.

«Akut toxisches Risiko»

Dass ein Verbot von Chloridazon das Pestizidproblem bestenfalls lindert, zeigen zwei gestern veröffentlichte Studien im Auftrag des Bundes. Demnach sind kleine Bäche stark mit Pflanzenschutzmitteln belastet. Die Konzentrationen einzelner Stoffe lägen so hoch, dass für Pflanzen und Tiere im Wasser ein «akut toxisches Risiko» bestehe. Auch Chloridazon wurde nachgewiesen, aber nicht in problematischen Konzentrationen.

Der Befund der beiden Studien ist nicht neu. Er untermauert aber Erkenntnisse aus Untersuchungen in den Jahren 2012 und 2015 – und er fällt in eine politisch wichtige Phase: Wohl nächstes Jahr kommen zwei Volksbegehren zur Abstimmung. Zum einen die Trinkwasser-Initiative, die nur noch jenen Bauern Subventionen gewähren will, die auf den Einsatz von Pestiziden verzichten. Zum anderen die Volksinitiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide, die auf ein Verbot von synthetischen Pestiziden abzielt.