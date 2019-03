In fünf Wochen gilt es ernst im grössten Rüstungsgeschäft der Schweizer Militärgeschichte. Ab dem 11. April testen Schweizer Experten auf dem Militärflugplatz Payerne fünf der modernsten Kampfjets der Welt auf Herz und Nieren. Am Boden und in der Luft, im Simulator und im realen Flug. Die Resultate dieser Flug- und Bodenerprobungen werden später zentral sein beim Entscheid des Bundesrats, welchen Jet die Schweizer Armee bekommen soll. Es geht dabei um ein Geschäft von rund sechs Milliarden Franken.