Bleibt die FDP im Tessin die grösste Fraktion?

Bis am Mittag lagen erst die Stimmen aus der Kleinstgemeinde Linescio vor - der Kanton zählt 115 Gemeinden. Medien hatten zuvor von technischen Problemen im Wahlzentrum und Verzögerungen berichtet. Bei den bereits am Sonntag ausgewerteten Staatsratswahlen - im Tessin werden das Parlament und auch die Regierung im Proporz gewählt - überholte die gemeinsame Liste von Lega und SVP die FDP. In die Parlamentswahl sind die beiden Parteien jedoch mit getrennten Listen gezogen.

Die Lega konnte ihre zwei Sitze im Staatsrat zwar halten, profitierte aber beim Wähleranteil kaum vom Zusammengang mit der SVP. Ihre Liste kam auf 27,86 Prozent. 2015 hatten die beiden Listen von Lega und «La Destra», auf der damals die SVP angetreten war, in der Regierungswahl zusammen 32,17 Prozent der Stimmen geholt. Die FDP erreichte in der Staatsratswahl 24,49 Prozent, knapp zwei Prozentpunkte weniger als 2015. Die CVP steigerte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 18,23 Prozent. Gewinnerin war auch die SP - zusammen mit den Jungsozialisten- mit 17,06 Prozent. 2015 hatte die SP 14,81 Prozent Stimmen geholt.

Mehr links, aber nicht grüner

Eine grüne Welle wie zuletzt in Zürich, Luzern und Basel-Landschaft war bei der Staatsratswahl nicht zu spüren. Nach links verschoben sich die Stimmenanteile allerdings, mit dem deutlichen Zuwachs der SP. Das linke Movimento per il Socialismo steigerte sich um gut einen Prozentpunkt auf 2,07 Prozent.

Die politische Zusammensetzung des Staatsrates änderte sich am Sonntag nicht. Die Lega hält zwei Sitze und die FDP, die CVP und die SP je einen. Allerdings musste CVP-Vertreter Paolo Beltraminelli seinem Listenkollegen Raffaele De Rosa seinen Sitz überlassen.