«Ich fühle mich jeden Tag wie eine Betrügerin. Mein Name ist nicht mein Name. Ich kann niemandem davon erzählen. Ich habe nichts, worauf ich zurückgreifen kann.» Das sagt eine Frau, die in Grossbritannien seit bald 20 Jahren in einem Zeugenschutzprogramm lebt. Damals beobachtete ihre Familie einen Mord, worauf sie bedroht wurde und mithilfe der Polizei eine neue Identität annahm. Annehmen musste.