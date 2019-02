Die Leitlinien zu sexuellen Übergriffen wurden an der Vollversammlung der Schweizer Bischofskonferenz im Kloster Mariastein verabschiedet, bei der das Kinderschutztreffen im Vatikan thematisiert wurde. Sie treten ab dem 1. März in Kraft, wie die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) am Donnerstag mitteilte.