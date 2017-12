«Er hat angefangen.» – «Nein, er hat angefangen.» Ähnlich fruchtlos wie die Kleinen streiten zurzeit die ganz Grossen: Der Bundesrat und die EU-Kommission versuchen über die Medien zu beweisen, dass der jeweils andere die Verantwortung für die rapide Eintrübung des bilateralen Verhältnisses trägt. Hintergrund ist der Streit um die Schweizer Börse, die von der EU nur befristet für ein Jahr anerkannt wird.

Dieser Nadelstich wurde in Brüssel auch mit der widersprüchlichen Kommunikation Berns begründet. Der Bundesrat ­habe im November dem Chef der EU-Kommission Jean-Claude ­Jun­cker zugesagt, in den Verhandlungen über das umstrittene institutionelle Rahmenab­kommen bis im Frühling 2018 endlich einen Durchbruch anzustreben.

Doch wenig später habe sich der Bundesrat davon wieder distanziert. Laut dem «Tages-Anzeiger» sorgte in Brüssel vor allem eine Aussage von Bundesratssprecher André Simonazzi für Konsternation: Er sagte dem «Blick» am Tag nach Junckers Besuch in Bern, den Termin vom Frühjahr habe Juncker vorgegeben. Der Bundesrat hingegen setze weiterhin auf «Inhalt vor Tempo».

Dies soll die EU-Spitze in der Auffassung bestärkt haben, dass sie den Bundesrat unter Druck setzen muss, um beim Rahmenabkommen weiterzukommen.

Bundesrat will Abkommen

Der Bundesratssprecher hält ­jedoch an seiner Darstellung fest: Die «angeblichen Abmachungen», auf die sich die EU berufe, habe es nicht gegeben, sagte er am Freitag dem «Tages-Anzeiger». Er weist den Vorwurf zurück, der Bundesrat habe Juncker Zusagen gemacht und diese nicht eingehalten.

Zwar habe Juncker in Bern tatsächlich den Frühling als Zieltermin genannt. Doch der Bundesrat ­habe ihm schon damals erklärt, dass er sich nicht auf einen Zeitplan festlegen könne. Er habe der EU-Kommission auch nach dem Treffen mehrfach klargemacht, dass es keine Ab­machung zum Zeitplan gebe.

Wie auch immer: Sogar in dem «Blick»-Artikel, der in Brüssel so intensiv gelesen worden ist, hielt ­Simonazzi fest, ein Rahmenabkommen sei auch das Ziel des Bundesrats. Auf einen Zeitplan legt er sich aber weiterhin nicht fest.

In seinen Jahreszielen für 2018 schreibt der Bundesrat vage, er werde die Verhandlungen weiterführen und bei erfolgreichem Abschluss eine Botschaft dazu verabschieden. Sprich: Ohne Abschluss wird halt einfach weiter verhandelt. (Berner Zeitung)