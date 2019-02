Das Beispiel Saudiarabien zeigt, wie heikel die Waffenexporte sind. 2018 erhielt das Land Schweizer Kriegsmaterial im Wert von 2,2 Millionen Franken. Es handelte sich um Waren der Kategorie «Waffen jeglichen Kalibers» sowie «Feuerleiteinrichtungen». 2009 und 2016 hatte der Bundesrat die Praxis gegenüber Saudiarabien verschärft. Bewilligt wurden aber noch Ersatzteile und Munition für Flugabwehrsystemen, bei denen kein Grund zur Annahme besteht, dass sie im Jemen-Krieg eingesetzt werden. Im vergangenen Oktober gab der Bundesrat dann bekannt, dass keine Ersatzteile mehr ausgeführt würden.

Auch Rüstungsexporte an andere Länder, die in Konflikte verwickelt sind, werden kritisch gesehen. Pakistan etwa befindet sich wieder auf Konfrontation mit Indien, liegt aber auf dem 13. Rang der grössten Abnehmer. Die Schweiz hat seit der Jahrtausendwende schon in alle Kontinente Waffen geliefert. Manche Länder werden punktuell beliefert, andere erhalten immer wieder Kriegsmaterial.