Berset will fast 1 Milliarde für Kultur ausgeben

Kontinuität und Fokus auf digitalen Wandel

Grundsätzlich setzt der Bundesrat auf Kontinuität. Die drei Handlungsachsen der laufenden Periode - kulturelle Teilhabe, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Kreation und Innovation - werden beibehalten.

Eine Achse wird allerdings verstärkt: «Wenn man ein Querschnittsthema definieren müsste, wäre dies der digitale Wandel», sagte Berset. Dieser habe einen tiefgreifenden Einfluss auf das Kulturschaffen, auf die Produktion, Distribution und die dahinter liegenden wirtschaftlichen Modelle. Daher werde dieser Schwerpunkt neu definiert und verstärkt.

Gerade die Filmbranche sei durch die rasante Zunahme der Online-Plattformen besonders betroffen. In Zukunft will der Bundesrat daher den Zugang zum Schweizer Filmerbe verbessern. Werden in Zukunft Filme seitens des Bundes mit einem namhaften Betrag bei der Herstellung unterstützt, muss die Auflage eingehalten werden, dass der Bund den Film nach «Abschluss der kommerziellen Nutzung» der Bevölkerung zugänglich machen kann.

Neu sollen zudem auch Online-Anbieter von Filmen verpflichtet werden, 4 Prozent ihrer Bruttoeinnahmen in den Schweizer Film zu investieren oder eine entsprechende Ersatzabgabe zu bezahlen. Seit 2006 sind die Fernsehveranstalter mit nationalem oder regionalem Programmangebot gesetzlich dazu verpflichtet.

Musikalische Begabtenförderung einführen

Der Bundesrat will mit der Kulturbotschaft zusammen mit den Kantonen und mit Musikorganisationen eine musikalische Begabtenförderung einführen. Für die musikalische Bildung hat der Bundesrat in der Botschaft neu 8,3 Millionen Franken vorgesehen. Damit will er der Verfassungsbestimmung zur Stärkung des musikalischen Bildung Rechnung tragen, die Volk und Stände im Jahr 2012 angenommen haben. Im Bereich der «Kreation und Innovation» wird die Kooperation zwischen Kultur und Wirtschaft fortgesetzt. Die Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Gameentwicklern und Designschaffenden ist gemäss Bundesrat positiv. Die Förderung von Design und interaktiven digitalen Medien soll neu etwa mit 1,8 Millionen Franken unterstützt werden. Hierfür ist die Stiftung Pro Helvetia zuständig.