Berset lässt die Option einer WTO-Klage gegen die USA offen

Scheitern – aber mit Swiss Finish. Das ist einer der Vorschläge, die Bundespräsident Alain Berset am Swiss Economic Forum (SEF) zum Umgang mit der technologischen Umwälzung machte. Laut Berset muss die Schweiz etwa bei der Fehlerkultur dazulernen, aber auf der anderen Seite auch ihre Stärken wie den sozialen Ausgleich bewahren.

«Neue Technologien stellen uns vor die Frage, was wir verändern müssen, um Schritt zu halten mit diesen Umwälzungen», sagte Berset in seiner zweisprachigen Rede, mit der er das 20. SEF in Interlaken eröffnete. Nicht nur Unternehmen, sondern auch die Schweiz müsse sich partiell neu erfinden.

Die Schweiz könne in Bezug auf eine Kultur des erfolgreichen Scheiterns von Amerika lernen. «Fail better» (Besser scheitern) und vielleicht sogar mit dem berühmten Swiss Finish: «Fail Best» (Am besten scheitern). «Wir könnten durchaus etwas weniger Energie in die Fehlervermeidung investieren und etwas mehr Energie in die Frage, wie wir kreativer werden können.»

Berset schliesst WTO-Klage gegen USA nicht aus

Die Schweiz behält sich bezüglich der verhängten Strafzölle der USA alle Optionen offen. «Wir schliessen nichts aus», sagte Berset in Interlaken im Gespräch mit Moderatorin Susanne Wille auf die Frage, ob die Schweiz sich mit einer Klage bei der Welthandelsorganisation (WTO) gegen die Zölle wehren wolle.

Momentan würden verschiedene Optionen erarbeitet. «Wir verfolgen die Situation mit grossem Interesse und sind auch in engem Kontakt mit der EU.» Die Schweiz sei interessiert an offenen Märkten. «Man muss sich auch dafür engagieren in einer Zeit, in der die Tendenz in die andere Richtung geht», sagte Berset. «Wir haben nichts zu gewinnen bei einem Handelskrieg zwischen den USA und der EU.»

Schweizerisches Gleichgewicht bewahren

Die Schweiz hat laut dem Bundespräsidenten aber auch viele Qualitäten, die sie bewahren sollte. Es dürfe nicht vergessen werden, dass es der Schweiz heute sehr gut gehe. Zu den Stärken der Schweiz zählt Berset etwa das bemerkenswerte Ausbildungssystem, die Sozialpartnerschaft, die Innovationsführerschaft, den Föderalismus, die exzellente Infrastruktur sowie das Sozialversicherungssystem.

Das Gleichgewicht zwischen Wettbewerb und sozialem sowie regionalem Ausgleich mache die Stärke der Schweiz aus. Es verliere durch die Digitalisierung nichts von seiner Relevanz – im Gegenteil. Die soziale Integration und die Legitimation der technologischen Erschütterungen stellten eine weit grössere Herausforderung dar, als die Optimierung der digitalen Geschäftsmodelle.

Wenn nicht alle von der Digitalisierung profitierten, drohe eine ähnliche Gegenbewegung wie gegen die Globalisierung. Diese habe auch in der Schweiz zu Unbehagen geführt. Die Digitalisierung könnte die Wahrnehmung noch verstärken, dass Wandel gefährlich sei. Berset warnte vor einem «digitalen Fatalismus.»

Deshalb gelte es politisch insbesondere dem Gefühl des Kontrollverlustes entgegenzuwirken. Dies könne durch Reformfähigkeit geschehen und durch das Bewusstsein, dass soziale Kohäsion erarbeitet werden könne. «Und das Wissen darum, dass soziale Sicherheit ein Land letztlich wirtschaftlich stärkt.» Aber auch punkto politischer Entscheidungsfindung gelte die Devise: Fail better.

AHV-Reform weiterhin dringend

Berset äusserte sich auch zur Zukunft der AHV. Durch die gescheiterte gemeinsame Reform der ersten und zweiten Säule habe er gelernt, dass auch grosse Projekte scheitern könnten. «Das ist Teil der Demokratie.» Zur Verknüpfung der AHV mit der Steuervorlage zeigte sich Berset zurückhaltend. «Es braucht weiterhin eine Reform der AHV», sagte er. Diese werde nicht weniger dringend. (nag/dapd)