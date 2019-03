Behörden dürfen Neonazis nicht überwachen

Die Schweizer Rechtsextremen seien laut der Zeitung bewaffnet, gewaltbereit und stünden im Gegensatz zu Islamisten nicht im Fokus der hiesigen Behörden, denn dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) sei es gesetzlich verboten, rechte Extremisten genügend zu überwachen.

«Funk­tionstüchtige Waffen vorhanden»

So dürfe der NDB etwa gegen Neonazis mit Hakenkreuz-Tätowierungen, die mit Waffen posierten, keine harten Überwachungsmassnahmen erlassen, weil solche Personen in der Schweiz als Gewaltextremisten und nicht als Terroristen eingestuft würden.

Ein umfassendes Dschihad-Monitoring des Nachrichtendienstes zeigte auf, dass es in der Schweiz 80 Risikopersonen gibt. Ob auch Rechtsextreme auf der Beobachtungsliste des Bundes stehen, will NDB-Sprecherin Carolina Bohren gegenüber des «Sonntagblicks» nicht sagen. Sie verweist aber auf den letzten Sicherheitsbericht. Laut diesem sind in der rechtsextremen Szene «vielfach Sammlungen funk­tionstüchtiger Waffen vorhanden».

Übernommen von 20 Minuten, bearbeitet von Redaktion Tamedia.