Beamte fahren billiger

Bestellt ein Unternehmen oder ein Amt eine gewisse Anzahl Autos, so gibt es üblicherweise vom Autoimporteur einen Flottenrabatt. Das ist zum Beispiel bei Polizeikorps, die neue Patrouillenfahrzeuge kaufen, gang und gäbe. Nun sind solche Rabatte im Kanton Zug aber zum Politikum geworden. Seit kurzem gibt es hier Flottenrabatte auch auf Privatautos – und zwar für sämtliche Angestellte des Kantons.

Nach Angaben des zuständigen Finanzdirektors Heinz Tännler (SVP) betragen die Rabatte je nach Hersteller zwischen 10 und 20 Prozent – «mit Ausreissern nach unten und oben». Das Angebot bezieht sich auf Autos der Amag-Gruppe (Marken der VW-Gruppe, aber ohne Porsche) und auf Modelle von Jaguar und Land Rover. Diese Rabatte stören die Grün-Alternativen. In einer Mitte Januar eingereichten Interpellation will die Partei unter anderem wissen, ob persönliche Beziehungen der Verwaltung zu den Autoimporteuren beim Zustandekommen des Flottenrabatts eine Rolle spielten.

Um sich abzusichern, klärte die Zuger Regierung die Rabatte vor der Einführung juristisch ab und führte eine Umfrage bei allen Kantonen durch. Das Resultat: In 14 weiteren Kantonen kommen alle Verwaltungsangestellten in den Genuss solcher Angebote. Darunter befinden sich Zürich, Schwyz, Graubünden oder Waadt. Keine Preisnachlässe gibt es unter anderem in Bern und St. Gallen. Das Ergebnis der internen Umfrage wurde nicht öffentlich gemacht, aber den teilnehmenden Kantonen mitgeteilt – und es liegt Bernerzeitung.ch/Newsnet vor.

27'000 Franken Rabatt gewährt Mercedes den Walliser Kantonsangestellten für einen Geländewagen.



Während Zug offen über seine Rabattpolitik informierte, geben sich andere Kantone zurückhaltend. Roger Keller, Sprecher der Zürcher Finanzdirektion, sagt: «Der Kanton Zürich hat sich an der Umfrage Zugs beteiligt, hat aber keine Rabattverträge mit Autohändlern für seine Mitarbeitenden abgeschlossen und beabsichtigt auch nicht, solche Verträge als Personalmarketinginstrument auszuhandeln.» Trotzdem sei es jedoch in Einzelfällen möglich, dass Kantonsangestellten bei einem privaten Autokauf ein solcher Rabatt angeboten werde, genauso wie auch anderen Angestellten von grossen Arbeitgebern, namentlich auch privaten. Dafür werde meist eine Arbeitsbestätigung eingeholt, die der Händler dem Importeur später zur Rückvergütung vorlegen müsse. «Verlangen Mitarbeitende von ihren Vorgesetzten eine solche Bestätigung, prüfen diese gemäss dem Verhaltenskodex des Regierungsrates, ob dem aus Sicht des Arbeitgebers im konkreten Fall etwas entgegensteht», so Keller.

Auch aus Schwyz heisst es: «Auf Wunsch eines Angestellten bestätigen wir ab und an lediglich auf einem entsprechenden Formular eines Autoanbieters, dass eine Person bei uns arbeitet und für die Benutzung des Privatautos entsprechend entschädigt wird. Mehr nicht», sagt der Schwyzer Finanzdirektor Kaspar Michel (FDP).

Exklusiv für Magistraten

Damit unterscheiden sich Zürich und Schwyz jedoch nicht grundsätzlich von Zug: «Wir haben ebenfalls kein eigenes Rabattprogramm, sondern bestätigen den Mitarbeitern nur das Arbeitsverhältnis, damit diese von Rabatten profitieren können», sagt Regierungsrat Heinz Tännler. Zudem würden die offerierten Rabattsätze nur auf Anfrage den Mitarbeitern bekannt gegeben. Wie Riccardo Thöni, Amtsleiter des Personalamts im Kanton Graubünden, sagt, brauche es im Prinzip gar keine vertraglichen Vereinbarungen mit den Autoimporteuren. Diese würden vorgängig von sich aus das Umsatzpotenzial abschätzen. «Wenn der Importeur zum Schluss kommt, dem Kanton einen Rabatt zu gewähren, laufen später die Bestätigungen über das Personalamt.» In Graubünden gibt es bei folgenden Marken Preisnachlässe: Mercedes, BMW, Mini, Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Mitsubishi und Toyota. Die Höhe der Rabatte sei aber dem Kanton nicht bekannt.

Im Internet stösst man auf viele attraktive Angebote. So bietet Mercedes-Benz ein «exklusives Angebot für den Zentralverband der Magistraten, der Lehrerschaft und des Personals des Staates Wallis (ZMLP)». Die Walliser können den Oberklassegeländewagen Mercedes GLE 250 statt zum Listenpreis von 76'090 für 48 993 Franken kaufen. Damit beträgt der Flottenrabatt 35,6 Prozent. Dies bietet Mercedes auch den 10'000 Mitgliedern des Personalverbands des Bundes (PVB) – der wichtigste Interessenvertreter der Angestellten des Bundes, bundesnaher Betriebe und des ETH-Betriebes. Die Walliser profitieren bei den meisten Fahrzeugen zwischen 8 und 13 Prozent (ausser bei Mercedes). Bei BMW beträgt der Nachlass 13 Prozent und mehr, bei Mazda 6 Prozent, bei Mini 11 und bei Volvo 10 Prozent – Sondermodelle gehen bis zu einem Drittel des Preises günstiger weg.

Wie sieht es hierbei mit Rechtmässigkeit und Ethik aus? Der Zuger Finanzdirektor Tännler weist zwar darauf hin, dass Flottenrabatte auch in der Privatwirtschaft flächendeckend angewandt werden. Laut den kantonalen Personalgesetzen dürfen Mitarbeiter jedoch keine Geschenke oder andere Vorteile beanspruchen – ausser es handle sich um geringfügige, sozial übliche Vorteile. Tännler sagt dazu: «Da alle Angestellten davon profitieren können, sind das Geschenkannahmeverbot und die Unabhängigkeit eines einzelnen Mitarbeitenden nicht tangiert.»

Fixe Preise für normale Kunden

Die flottenunterstützenden Neuwagen machen in der Schweiz heute einen Anteil von über 30 Prozent aus, aber die grosse Mehrheit der Autokäufer muss mehr oder weniger den vollen Listenpreis zahlen. Zwar herrsche laut Andreas Burgener, Direktor von Auto-Schweiz – Vereinigung Automobil-Importeure, in der Schweizer Autobranche seit Jahren ein heftiger Preiskampf. Dies bedeute aber nicht, dass Kunden mit grosszügigen Preisnachlässen rechnen könnten. Abgesehen von Sonderaktionen seien die Preise fix. Wie passt dies zu den Flottenrabatten? Es gehe um höhere Marktanteile, sagt Burgener: «Grundsätzlich leben wir in einer freien Marktwirtschaft, und da darf und soll auch die öffentliche Hand ihren Mitarbeitern ein möglichst attraktives Anstellungspaket bieten können.» Ansonsten könne man auch kritisieren, dass Staatsangestellte verbilligte Generalabonnemente erhalten.

Schlecht kommen die Rabatte beim Freiburger Wirtschaftsprofessor Reiner Eichenberger an. Er kritisiert sie aber grundsätzlich – unabhängig davon, ob Staatsangestellte oder Mitarbeiter einer Grossbank oder eines Medienunternehmens davon profitieren. Auch auf der Rabattliste für Mitarbeiter von Tamedia, welche Bernerzeitung.ch/Newsnet herausgibt, findet sich neben einem Preisnachlass auf Produkte einer Papeterie ein Rabattangebot einer lokalen BMW-Garage.

Für Ökonom Eichenberger ist es «krank», ständig und überall Preise unterschiedlich zu gestalten, um damit den Kaufanreiz zu maximieren. «Ob Grosspackungen, Kundenbindungsprogramme oder Aktionen, gegenüber den Schwachen der Gesellschaft ist das total asozial.» Im Fall der Flottenrabatte würden zudem bestimmte Bevölkerungsgruppen privilegiert. Dabei sei doch die Weltgeschichte ein langer Kampf gegen Privilegien von einzelnen Gruppen gewesen. «Heute leben wir in einer Leistungsgesellschaft und wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit.» Genauso sollte auch «gleicher Preis für das gleiche Produkt» gelten. (Tages-Anzeiger)