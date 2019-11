Autofahrern droht automatische Überwachung 

Mit dieser Doppelstrategie will der Bundesrat die Autobahnabgabe «sanft in Richtung Digitalisierung» führen. Sein ursprünglicher Vorschlag zur Abschaffung der Klebevignette zugunsten der E-Vignette war in der Vernehmlassung durchgefallen. Die «Kompromisslösung» scheint nun aber keine Abwehrreflexe mehr zu wecken.

Zumindest die vorberatende Verkehrskommission des Ständerats empfiehlt die Vorlage der Regierung einstimmig zur Annahme, wie sie am Dienstag mitgeteilt hat. Sie streicht insbesondere die «Bürgerfreundlichkeit» hervor: Die E-Vignette sei direkt an die Fahrzeugnummer gekoppelt, auch könne sie im In- und Ausland online bestellt sowie bezahlt werden und verursache auch bei Wagenwechsel keinen Mehraufwand.

Neue Ausgangslage

Die Zustimmung in der kleinen Kammer scheint damit Formsache. Danach kommt das Geschäft in den Nationalrat. Dort stehen die Chancen für eine Annahme gut. Bereits im letzten Frühjahr hat die grosse Kammer eine Motion gutgeheissen, die ebenfalls diese Doppelstrategie forderte – allerdings knapp. Die SVP und der Grossteil der FDP waren dagegen.

Nach den nationalen Wahlen halten die beiden Parteien aber nur noch 82 Sitze. Hinzu kommt, dass zumindest im Freisinn gewichtige Exponenten mit der nun vorliegenden Ausgestaltung der E-Vignette einverstanden sind, so etwa der Aargauer Nationalrat Thierry Burkart: «Der Vorschlag des Bundesrats ist bürgerfreundlich.»

Für die Kontrollen zuständig sollen wie bisher die Polizei und die Eidgenössische Zollverwaltung sein. Das Konzept sieht keine automatisierten Kontrollen auf den Nationalstrassen vor. In seinem ursprünglichen Vorschlag hatte der Bundesrat noch rund 50 solcher Anlagen auf den Nationalstrassen geplant. Davon sieht er nun ab. Stattdessen will er nun etwa ein Dutzend mobile Kontrollkameras auf Stativen anschaffen, welche die Kontrollteams auf dem Anhalteplatz unterstützen sollen.