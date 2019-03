Autofahren soll unangenehmer werden

«Autofahrer zahlen schon heute am meisten»

«Wir wollen nicht ein Verkehrsmittel gegen das andere ausspielen», sagt Candinas weiter. Auch teurere Parkplätze sieht er als eine letzte Massnahme, wenn die Ziele nicht erreicht werden könnten.

Als «absurd» bezeichnet der SVP-Politiker Walter Wobmann die Idee, das Autofahren zu verteuern. «Die Autofahrer zahlen schon heute am meisten», sagt er zu «20 Minuten». Sowohl die Bahn als auch der Autoverkehr müssten ihm zufolge ausgebaut werden, was auch geschehe. Der Bund brauche keine Ziele, um den ÖV-Anteil zu erhöhen, sondern einen Ausbau aller Infrastrukturen. Die «massive Steigerung der Bevölkerung» wirke sich auf alle Verkehrsmittel aus, so Wobmann.

Auto vor allem in der Freizeit beliebt

Litra und VöV leiten aus der Studie auch weitere Forderungen für die Erhöhung des ÖV-Anteils ab. Namentlich postulieren sie eine «gute Koordination von Raum- und Verkehrsplanung». Gefordert werden insbesondere Ausbaumassnahmen ausserhalb der grossen Agglomerationen, auf die sich die Verkehrspolitik heute fokussiere.

Wichtig sei des weitern, die Stellung des öffentlichen Verkehrs in der Freizeitmobilität zu stärken. Dies, weil laut der Studie viele ÖV-Pendlerinnen und -Pendler aufs Auto umsteigen, wenn sie sich, vornehmlich an den Wochenenden, in ihrer Freizeit fortbewegen.

Nach einer Wachstumsphase bis 2005 stagnierte der Anteil des öffentlichen Verkehrs am gesamten Personenverkehrsaufkommen seit zehn Jahren, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik belegen. 13 Prozent der Verkehrswege würden (Stand 2015) im ÖV zurückgelegt, beim motorisierten Individualverkehr (MIV) betrage der Anteil 50 Prozent. Auf zurückgelegte Kilometer übertragen beträgt der ÖV-Anteil laut der Studie 28 Prozent, gegenüber 65 Prozent beim MIV.