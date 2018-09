Ausschreitungen nach Cup-Partie zwischen Schaffhausen und YB

Nach dem Spiel, bei dem die BSC Young Boys den FC Schaffhausen mit 3:2 schlugen, kam es ausserhalb des Stadions offenbar zu Auseinandersetzungen.

«Die Polizei sagte zu uns, wenn ihr nicht zusammengeschlagen werden wollt, geht weg! 3, 2, 1 und ich hatte eine Ladung Pfefferspray im Gesicht. Was soll das?», berichtet ein Leserreporter gegenüber 20 Minuten. Viele Schaffhauser habe es erwischt. Auch ein Kollege sei vom Spray getroffen worden. «Er will jetzt einfach, dass die YB-Fans zur Rechenschaft gezogen werden. So etwas hat im Fussball nichts verloren.»

Auch ein friedlicher YB-Fan, wie er sich selbst bezeichnet, meldete sich bei 20 Minuten: «Die YB-Fans warfen mit Gegenständen, doch die Polizei hatte alles im Griff. Wir sind mit dem Auto gekommen und haben uns entfernt.»

«Schaffhauser Fans haben Bier geklaut»

Wie ein Leserreporter berichtet, sei auch die Organisation des Extrazuges für die Berner Fans ein Problem gewesen, da das Spiel bis ins Elfmeterschiessen ging. Ein Schaffhauser Fan bestätigt diesen Eindruck gegenüber den «Schaffhauser Nachrichten»: Ein Polizist habe ihm gesagt, dass sie völlig überrascht wurden vom Eintreffen des Extrazuges. Die Leistelle der Deutschen Bahn habe den Zug zu früh losgeschickt.

Die Deutsche Bahn dementiert dies jedoch gegenüber der Zeitung:«Der Sonderzug nach Bern war in Thayngen abgestellt und ist dort mit 49 Minuten Verspätung losgefahren. Zusätzlich wartete er noch zwischen 10 und 15 Minuten auf freier Strecke, bevor er in den Zielbahnhof einfuhr – in Absprache mit der Polizei.»

Die Medienstelle der Schaffhauser Polizei will auf Anfrage von 20 Minuten erst am Montag zu den Vorfällen informieren.

Übernommen von 20 Minuten (NN)