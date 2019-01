In einem Vorort der marokkanischen Hauptstadt Rabat haben Sicherheitskräfte einen zweiten Schweizer verhaftet. Die Festnahme erfolgte im Rahmen einer Grossfahndung nach Mitgliedern der mutmasslichen IS-Zelle, die hinter dem brutalen Mord an zwei skandinavischen Touristinnen von Mitte Dezember im Atlasgebirge stehen soll. Den Schweizern wird bisher keine Mittäterschaft an der Bluttat vorgeworfen, sondern «nur» Verbindungen zu IS-Terroristen. Es gilt die Unschuldsvermutung.