Obwohl bei der Schweizer Armee eine Null-Toleranz-Politik in Sachen Extremismus verfolgt wird, ist ein Sympathisant des Neonazi-Netzwerks Blood and Honour zum Unteroffizier befördert worden, wie der «Sonntagsblick» schreibt.

Auf Facebook zeigt sich André S. in einem Pullover der Kameradschaft Heimattreu, eine in der Innerschweiz aktive Gruppe, die dem internationalen Neonazi-Netzwerk Blood and Honour nahe steht. Der Pullover ist mit einem Aufnäher mit der Nummer 28 versehen. Die Zahl steht für die Buchstaben B und H – Blood and Honour. Die Organisation ist in Deutschland verboten.