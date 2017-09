«Aprite le porte!»

«Inniazio, Inniazio, olé, olé, olé!» Es war der Moment, in dem – nach Tessiner Zeitrechnung – in Bern die Welt kurz stehen blieb. Der neu gewählte Bundesrat aus Montagnola, dem Dorf, in dem der Literaturnobelpreisträger Hermann Hesse mit «Siddharta» seine grosse Auseinandersetzung mit dem Buddhismus schrieb, tritt kurz nach 11 Uhr aus dem Bundeshaus.

Bleich, als hätte er schlecht geschlafen, findet sich Cassis wieder, eingepfercht in einen hermetischen Kordon aus Sicherheits- und Kameraleuten. Es gibt kein Entrinnen mehr für ihn. Nie mehr!

Der frühere Tessiner Kantonsarzt wird gestossen und gezogen, der neue Mann, der die bürgerliche Wende in der Landesregierung realisieren soll, sieht aus wie ein Fisch im Netz.

Vielleicht erstmals an diesem historischen Tag hört er vom Bundesplatz her, wie sein Vorname italienisch korrekt ausgesprochen wird – «Inniazio»! Und nicht «Ignazio» wie in dem verdammt holprigen Bundesbern. Man würde genau jetzt sehr gern in sein Tessiner Herz hineinschauen: Sinceramente, Signor Cassis, come andiamo?

L’Onorevole Cassis jedoch hat keine Zeit, in sich zu gehen, wie das Literatur-Popstar Hesse in seinem buddhistischen Manifest empfohlen hatte. Tempi passati. In der Mensch gewordenen Bundesratswahlblase der Gegenwart wird er hinausgeschoben zu seinen Tessinerinnen und Tessinern, eine Hundertschaft etwa, die an der Herbstsonne auf dem Bundesplatz warten.

Viele von ihnen haben die Sonnenbrille vergessen, was Tessinern sonst nie passiert. Es ist ein spezieller Tag, «emotional, sehr emotional», sagt die mit dem Car aus dem Tessin angereiste Mirella Mozzini, die zuvor im Restaurant Zum Äusseren Stand, dem Treffpunkt der Cassis-Tifosi, entrückt eine rot-blaue Fahne in die Höhe gerissen hatte, als der Sieg feststand.

Viele Tessiner sind Richtung oltre Got­tardo aufgebrochen, als ginge es zu einem Auswärtsspiel, einige nahmen die Bahn durch den neuen Basistunnel und trauten ihren Augen kaum angesichts der proppenvollen Züge am frühen Morgen zwischen Zürich und Bern: «Madonna! Tanta gente!»

Doch nun stehen sie da, auf der Piazza federale, und als Ignazio Superstar endlich kommt, brüllen sie, wie wenn er Lugano und Ambri-Piotta gleichzeitig und eigenhändig in den Eishockey-Playoff-Final geschossen hätte. «Sa vedum – man sieht sich»: Sogar Luganeser Dialekt kann man über den Bundesplatz schmettern, und da ist einer von den Wichtigen und versteht. Che meraviglia! Es ist der rote Bernmobil-Bus nach Ostermundigen, der eine Atempause verschafft. Sì, ragazzi, der Bus, seine Linie, die geht hier vor dem Bundeshaus durch. Jetzt! Immer! Fahrplan! Bundesbern! Mamma mia!

«Aprite le porte» stimmen die fröhlichen Tessiner plötzlich an, nachdem der Achselschweiss getrocknet ist und der Merlot in Aussicht steht. Es tönt, als sei «aprite le porte» eine der Botschaften, die il nostro Ignazio im Bundeshaus vertreten soll.

Die offenen Türen der Personenfreizügigkeit zwischen der EU und der Schweiz haben dem Tessin seit 2002 schwer zugesetzt, weil sich die Zahl der Grenzgänger verdoppelt hat. Jetzt aber gehen für die Tessiner die Türen zum Bundeshaus wieder auf. Wenn das zu einer mentalen Öffnung führt: Va bene. Va bene per tutti! (Berner Zeitung)