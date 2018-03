Anklage publik: Thomas N. hatte die nächsten Opfer bereits angerufen

Der vierfache Mord war ihm offenbar nicht genug. Wie die 20-seitige Anklageschrift im Fall Rupperswil zeigt, die das Bezirksgericht Lenzburg heute Morgen veröffentlicht hat, begann Thomas N. bereits kurz nach seiner Tat vom 21. Dezember 2015 mit der Planung weiterer, gleichgelagerter Verbrechen. Er suchte im Internet nach Knaben, welche dem jüngsten Opfer von Rupperswil ähnlich sahen. An diesem hatte er sich sexuell vergangen, bevor er ihm die Kehle durchschnitt.

In einem Notizbuch legte der damals 32-Jährige Thomas N. fein säuberlich Bilder von 11 Jungen ab, allesamt zwischen 11 und 15 Jahre alt, versehen mit Namen und anderen Informationen wie Wohnort und Schule. Bei zwei dieser potentiellen Opfer ging er noch weiter: Zu einem Buben aus dem Kanton Bern tätigte der Beschuldigte bereits am 27. Dezember 2015 Recherchen im Internet – nur sechs Tage nach dem Vierfachmord. Im Januar 2016 begab er sich fünf Mal in die Nähe des Wohnortes des Jungen, um den Tagesablauf der Familie zu eruieren. An zwei Tagen rief Thomas N. die Festnetznummer der Familie an.

In der Anklageschrift heisst es: «Der Beschuldigte hatte den Plan, wiederum die Familie in seine Gewalt zu bringen, die einzelnen Personen festzuhalten, so die Herausgabe von Geld und anderen Handlungen zu erzwingen.» Und weiter: Thomas N. habe geplant, mit dem Buben gegen dessen Willen sexuelle Handlungen vorzunehmen, die Familienmitglieder zu töten und deren Haus in Brand zu setzen.

Gleich ging der Beschuldigte bei einem Buben aus dem Kanton Solothurn vor. Auch bei ihm spazierte Thomas N. im Januar 2016 durch das Wohnquartier, spionierte den Tagesablauf der Familie aus. Konkret schrieb er in sein Notizbuch: «Di 7:40 alle zuhause, wach». Auch sie rief er zuhause an. Als jemand ans Telefon ging, gab er an, sich verwählt zu haben. Er recherchierte im Internet zur Familie – ebenso zu den Öffnungszeiten einer Bank in der Nähe. Bereits in Rupperswil hatte er die Mutter der Familie genötigt, Bargeld an zwei Bancomaten in der Nähe abzuheben.

Ab morgen steht der Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Lenzburg. Die Strafanträge gibt die Staatsanwaltschaft erst während des Prozesses bekannt. Er findet aus Platzgründen in einem Saal der Kantonspolizei Aargau in Schafisheim AG statt und dauert voraussichtlich vier Tage. Falls das nicht reicht, wurde für den 21. März ein Reservetag festgesetzt. Das Interesse an der Gerichtsverhandlung ist gross: Erwartet werden 65 Medienschaffende, auch aus dem Ausland, die übrigen 35 Plätze wurden an Privatpersonen vergeben. Laut dem Gericht hatten sich mehr als 200 weitere Personen angemeldet, mussten aber abgewiesen werden. Die nötige Auswahl sei auch «mit dem Ziel eines möglichst ausgewogen durchmischten Zuschauerkreises vorgenommen» worden.

Wenige Verbrechen haben in der Schweiz so starke Emotionen ausgelöst wie der Fall Rupperswil. Am 21. Dezember 2015 fand die örtliche Feuerwehr in einem Einfamilienhaus vier verkohlte Leichen. Bei den Opfern handelte es sich um eine 48-jährige Mutter, ihre beiden Söhne im Alter von 13 und 19 Jahren sowie die 21-jährige Freundin des älteren Jungen. Sie alle wurden gefesselt, bevor ihnen der Täter mit einem Küchenmesser die Kehle durchschnitt. Anschliessend legte er im Haus Feuer, um die Spuren zu verwischen.

Mordprozess Rupperswil: Was auf die Schweiz zukommt und welches Urteil man erwarten könnte, erklärt Gerichtsreporter Thomas Hasler. (Video: Lea Koch, Nicolas Fäs)

