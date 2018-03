Anklage publik: So verschaffte sich Thomas N. Zugang zum Haus in Rupperswil

Der vierfache Mord war ihm offenbar nicht genug. Wie die 20-seitige Anklageschrift im Fall Rupperswil zeigt, die das Bezirksgericht Lenzburg heute Morgen veröffentlicht hat, begann Thomas N. bereits kurz nach seinen Tat vom 21. Dezember 2015 mit der Planung weiterer, gleichgelagerter Verbrechen. Er suchte im Internet nach Knaben, welche dem jüngsten Opfer von Rupperswil ähnlich sahen. An diesem hatte er sich sexuell vergangen, bevor er ihm die Kehle durchschnitt.

In einem Notizbuch legte der damals 32-Jährige Thomas N. fein säuberlich Bilder von 11 Jungen ab, allesamt zwischen 11 und 15 Jahre alt, versehen mit Namen und anderen Informationen wie Wohnort und Schule. Bei zwei dieser potentiellen Opfer ging er noch weiter: Zu einem Buben aus dem Kanton Bern tätigte der Beschuldigte bereits am 27. Dezember 2015 Recherchen im Internet – nur sechs Tage nach dem Vierfachmord. Im Januar 2016 begab er sich fünf Mal in die Nähe des Wohnortes des Jungen, um den Tagesablauf der Familie zu eruieren. An zwei Tagen rief Thomas N. die Festnetznummer der Familie an.

In der Anklageschrift heisst es: «Er hatte den Plan, wiederum die Familie in seine Gewalt zu bringen, die einzelnen Personen festzuhalten, so die Herausgabe von Geld und anderen Handlungen zu erzwingen.» Und weiter: Thomas N. habe geplant, mit dem Buben gegen seinen Willen sexuelle Handlungen vorzunehmen, die Familienmitglieder zu töten und deren Haus in Brand zu setzen.

Gleich ging der Beschuldigte bei einem Buben aus dem Kanton Solothurn vor. Auch bei ihm spazierte Thomas N. im Januar 2016 durch das Wohnquartier, spionierte den Tagesablauf der Familie aus. Konkret schrieb er in sein Notizbuch: «Di 7:40 alle zuhause, wach». Auch sie rief er zuhause an. Als jemand ans Telefon ging, gab er an, sich verwählt zu haben. Er recherchierte im Internet zur Familie – ebenso zu den Öffnungszeiten einer Bank in der Nähe. Bereits in Rupperswil hatte er die Mutter der Familie genötigt, Bargeld bei Bancomaten in der Nähe abzuheben.

Sein gefälschter Name: Dr. Sebastian Meier

Wie aber hätte der Beschuldigte die Buben und ihre Familien unter seine Kontrolle gebracht? Und wie gelang ihm dies tatsächlich im Fall der Rupperswiler Opfer? Die Antwort: mit einer List. Sie war so raffiniert, dass die Mutter der Familie ihm sofort glaubte – und Thomas N. ins Haus liess. Laut Anklageschrift hatte der Beschuldigte kurz vor dem Vierfachmord an seinem Laptop eine Visitenkarte für sich selbst erstellt. Sein gefälschter Name: Dr. Sebastian Meier. Sein angeblicher Beruf: Schulpsychologe. Ebenfalls setzte er ein fiktives Schreiben der Sekundarschule auf, die der jüngere Sohn besuchte. Im Schreiben stand, eine Schülerin dieser Schule habe aufgrund von Mobbing Selbstmord begangen. Am Mobbing sei unter anderem der 13-Jährige beteiligt gewesen.

Am 21. Dezember 2015 zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr klingelte Thomas N. an der Tür der Familie im Spitzbirrli-Quartier. Als die Mutter öffnete, zeigte er ihr den gefälschten Brief. Als Mitarbeiter des Schulpsychologischen Dienst der Schule müsse er sie über das Mobbing und den daraus resultierten Suizid informieren. Auch mit ihrem Sohn wolle er reden. Die Mutter war laut Anklageschrift «fassungslos» – und bat den Beschuldigten für einen Kaffee ins Haus. In seinem Rucksack: sechs Flaschen Fackelöl, ein elektrischer Anzünder, Klebeband, Handschuhe, ein Mundschutz, Sexspielzeug sowie Kabelbinder, die teilweise bereits zu Handschellen vorbereitet waren. Ebenso: ein Küchenmesser.

Gut drei Stunden später, um 11.19 Uhr, alarmierte ein Nachbar die Feuerwehr und die Polizei. Er sah Rauch aus dem Haus der Familie austreten. Zu dem Zeitpunkt waren die Opfer bereits tot: die 48-jährige Mutter und ihre zwei Söhne, 19 und 13 Jahre alt, sowie die 21-jährige Freundin des älteren Sohns, die im Haus übernachtet hatte. Thomas N. hatte allen die Kehle durchgeschnitten.

Um ein Haar hätte er wieder getötet

Der mutmassliche Täter muss sich ab morgen Dienstag vor dem Bezirksgericht Lenzburg verantworten. Der Prozess dauert voraussichtlich vier Tage. Zur Sprache kommen werden auch die weiteren Taten, die Thomas N. bereits sehr konkret geplant hatte. Im Fall der Familie aus dem Kanton Solothurn hatte er wie in Rupperswil eine Visitenkarte erstellt, die ihn als Mitarbeiter des Schulpsychologischen Dienstes der Schule ausgaben, die der ausgewählte Junge besuchte. Ebenso hatte er einen gefälschten Brief der Schule erstellt, in dem über einen versuchten Suizid einer Schülerin berichtet wurde. Grund dafür: Mobbing.

Am 11. Mai 2016, fuhr Thomas N. mit dem Auto seiner Mutter in den Kanton Solothurn. Dort lief er mit seinem fertig gepackter Rucksack samt Visitenkarte und Brief durch das Quartier der Familie. Er liess dann aber von seinem Plan ab und fuhr wieder nach Hause. Am nächsten Tag wurde Thomas N. in einer Starbucks-Filiale in Aarau verhaftet - nach 146-tägiger intensiver Fahndung. Noch am selben Tag legte er ein Geständnis ab.

1000 Videos und 10’000 Fotos mit kinderpornographischem Material

Konkret wirft die Staatsanwaltschaft dem heute 34-Jährigen Mord, räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, Geiselnahme, sexuelle Handlungen mit Kindern, sexuelle Nötigung, Pornografie, Brandstiftung, Urkundenfälschung sowie strafbare Vorbereitungshandlungen vor, das meiste davon mehrfach. Im Fall der mehrfachen Pornografie ist in der Anklageschrift die Rede von insgesamt rund 1000 Videos und 10’000 Fotos, die Thomas N. bei sich gespeichert hatte. Sie zeigen sexuelle Handlungen von Männern mit minderjährigen Knaben. Veröffentlicht hat das Gericht heute auch ein 8-seitiges Verzeichnis der beschlagnahmten Gegenstände. Bei Thomas N. wurden neben mehreren Fotoapparaten und Mobiltelefonen auch diverse Memory Sticks sowie eine externe Festplatte sichergestellt. Auf dieser speicherte der Beschuldigte das kinderpornographische Material ab.

Die Strafanträge gibt die Leitende Staatsanwältin Barbara Loppacher erst am Prozess bekannt. Ihr Plädoyer wird – zusammen mit den Plädoyers der Opferanwälte und der Verteidigung – am Mittwoch erwartet. Auf morgen Dienstag ist die Befragung zweier Psychiater angesetzt, die je ein forensisches Gutachten zum Beschuldigten verfasst haben. Ebenso am Dienstag findet die Befragung von Thomas N. zu seiner Person sowie zum Verbrechen statt.

Der Prozess findet aus Platzgründen in einem Saal der Kantonspolizei Aargau in Schafisheim AG statt. Falls vier Tage nicht ausreichen, wurde für den 21. März ein Reservetag festgesetzt. Das Interesse an der Gerichtsverhandlung ist gross: Erwartet werden 65 Medienschaffende, auch aus dem Ausland, die übrigen 35 Plätze wurden an Privatpersonen vergeben. Laut Gericht hatten sich über 200 weitere Personen angemeldet, mussten aber abgewiesen werden. Die nötige Auswahl sei auch «mit dem Ziel eines möglichst ausgewogen durchmischten Zuschauerkreises vorgenommen» worden.

Wenige Verbrechen haben in der Schweiz so starke Emotionen ausgelöst wie der Fall Rupperswil. Am 21. Dezember 2015 fand die örtliche Feuerwehr in einem Einfamilienhaus vier verkohlte Leichen. Bei den Opfern handelte es sich um eine 48-jährige Mutter, ihre beiden Söhne im Alter von 13 und 19 Jahren sowie die 21-jährige Freundin des älteren Jungen. Sie alle wurden gefesselt, bevor ihnen der Täter mit einem Küchenmesser die Kehle durchschnitt. Anschliessend legte er im Haus Feuer, um die Spuren zu verwischen.

