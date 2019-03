An die Leine oder in die Freiheit

Gegen hundert Millionen Franken hat die Ruag in den letzten Jahren investiert, um im Cyberbereich Fuss zu fassen. Ohne erkennbare Strategie. Ohne angemessenes Risikobewusstsein. Und ohne nennenswerten Erfolg. Von einem zugekauften Selbstläufer abgesehen. Man kann von unternehmerischem Abenteuertourismus sprechen, einer Safari in unbekannte Geschäftsfelder und fremde Märkte. Die Verantwortung dafür liegt bei der Ruag-Spitze um CEO Urs Breitmeier. Die Kosten der Flops fallen auf den Staat zurück – also auf die Bürger. Man hört schon die Fragen: Und jetzt? Hat der Bundesrat nicht die Notbremse gezogen? Wird der Rüstungskonzern nicht in den nächsten Monaten zerschlagen und die Millionenruine Cyber liquidiert? Ist die Sache damit nicht vom Tisch?