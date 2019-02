Verteidigungsministerin Viola Amherd hat an der Sicherheitskonferenz in München einen «düsteren Grundtenor zur sicherheitspolitischen Lage» wahrgenommen. Es habe sich bestätigt, dass die sicherheitspolitische Lage und die Entwicklung im Allgemeinen pessimistisch eingeschätzte würden, erklärte Amherd am Samstagnachmittag gemäss Redetext an einem Treffen mit Medienvertretern.