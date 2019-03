Das Parlament verlangt nun vom Bundesrat eine regelmässige Erhöhung von ordentlicher Franchise und Wahlfranchisen in Abhängigkeit zum Anstieg der Gesundheitskosten. Der Bundesrat wird die ordentliche Franchise immer dann um 50 Franken erhöhen, wenn die durchschnittlichen Bruttokosten pro Person mehr als 13-mal höher liegen als die ordentliche Franchise. Eine erste Anpassung ist bei Inkrafttreten des Gesetzes geplant. Da die SP gegen die Vorlage das Referendum ergreift, dürfte die Minimalfranchise frühestens 2021 auf 350 Franken steigen, falls das Volk zustimmt. Danach erfolgt laut Gesundheitsminister Alain Berset alle drei bis vier Jahre eine Erhöhung um 50 Franken. Keine Erhöhung gibt es bei den Kinderprämien.

Kaum Effekt auf Kosten

Berset verwies darauf, dass die bisherigen Erhöhungen der Franchisen keinen kostendämpfenden Effekt gehabt hätten. Einzig im Folgejahr sei der Prämienanstieg einmalig um 0,5 Prozentpunkte tiefer ausgefallen. Bürgerliche Ständeräte begründeten die geplanten Erhöhungen mit den gestiegenen Gesundheitskosten. Seit 1996 seien die Kosten jedes Jahr um 4 Prozent angestiegen, sagte Joachim Eder (FDP, ZG). Heute sei die prozentuale Kostenbeteiligung der Patienten tiefer als 1998. Mit der ­Erhöhung werde die Eigenver­antwortung der Versicherten gestärkt. Eder räumte jedoch ein, dass die Prämienlast für viele Personen hoch und ein echtes Problem sei.

Hier hakte die Linke ein. Die Schweiz gehöre schon heute zu den Ländern, in denen die Menschen mit Abstand am meisten Gesundheitsdienstleistungen selbst zahlen müssten, sagte Paul Rechsteiner (SP, SG). Zu den hohen Kopfprämien kämen ein jährlicher Selbstbehalt von bis zu 700 Franken, Spitaltaxen, Pflegebeiträge, nicht gedeckte Medikamente und Zahnarztkosten. Die nun geplante Erhöhung der Franchise treffe vor allem Arme, chronisch Kranke und ältere Menschen. Hans Stöckli (SP, BE) warnte davor, dass noch mehr Menschen aus Angst vor den Kosten nicht mehr zum Arzt gingen. Bereits heute verzichte über ein Fünftel der Versicherten in der Schweiz auf eine Behandlung.

Auch Gesundheitsökonom Heinz Locher zeigt sich skeptisch. Bei der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes von 1996 habe man mit der damaligen Franchise von 150 Franken tatsächlich erreichen wollen, dass Versicherte nicht wegen Bagatellen zum Arzt gingen. Heute gebe es aber viel mehr ältere und chronisch kranke Menschen und immer mehr Versicherte, die sich wegen der Franchise zu spät behandeln liessen.

500 Franken chancenlos

Eder verweist hingegen auf ungenutzte Sparmöglichkeiten. Er beruft sich auf eine Auswertung von Comparis, wonach 1,2 Millionen Versicherte mit einem Wechsel der Kasse, der Franchise und des Versicherungsmodells ihre Prämienbelastung um 40 Prozent und mehr senken könnten. Leider werde dieses Optimierungspotenzial zu wenig genutzt.