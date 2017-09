Alain Berset, der Wanderprediger

Der Abstimmungskampf um die Rentenreform nimmt gottesdienstähnliche Züge an. Unbestrittener Zere­monienmeister ist SP-Bundesrat Alain Berset. Er ist gerade dabei, den bundesrät­lichen Abstimmungskampf neu zu erfinden. Seit Wochen tourt ­Berset unermüdlich durchs Land. Schaff­hausen, Genf, Chur, Pruntrut, Lugano, Steffisburg, Solothurn, Sarnen, Volketswil, Ueberstorf, Lausanne und so weiter und so fort. Berset ist überall. Er geht hin zu den Leuten, um ­ihnen seine grosse Reform zu verkünden – und zu verkaufen.

Er macht seine Sache gut. Als Redner stellt Berset manchen Pfarrer in den Schatten, er ist sympathisch und gerissen genug, um Zweifler und Ungläubige zu bekehren. An seiner Seite marschiert zudem eine ganze Prozession von Volksheiligen – von Beni Thurnheer bis Emil Steinberger – für die Reform.

Gleichzeitig ist Berset ­medial flächendeckend ­präsent. Auf fast allen Kanälen hat er seine Botschaft abgesetzt. Sogar letztes Wochenende, eine Woche vor der Abstimmung, schaffte es der Wanderprediger, noch einmal zwei Interviews zu platzieren, was in dieser Phase unüblich ist, eines davon im «SonntagsBlick», der Bersets ­Reform schon lange freundlich unterstützt.

«Unschweizerisch»

Dort, auf der sonntäglichen «Blick»-Kanzel, zündete Berset die letzte Eskalationsstufe. Schon länger hat der Freiburger Katholik grosse Routine darin, so zu tun, als habe er sozialpolitisch die päpstliche Unfehlbarkeit erlangt. Doch nun geht er noch ­weiter. Er greift zu dem Mittel, zu dem Prediger früher ­griffen, wenn Ungläubige ihren Gottesdienst störten: Exkommunikation – Ausschluss aus der Gemeinschaft.

Berset bezeichnet das Handeln seiner ­Gegner im Interview als «unschweizerisch». Er fühlt sich dazu berechtigt, seine Gegner ­rhetorisch auszubürgern, weil sie nicht kompromissbereit gewesen seien und auf ­Maximalforderungen beharrten.

Das ist erstens falsch. Die ­Gegner haben im Parlament ­nachweislich diverse Kompromissvorschläge gemacht, auf die Berset und die SP-CVP-Allianz aber nicht eingingen.

Zweitens und vor allem ­ist die Aussage anmassend. Wenn sich die SVP gelegentlich anschickt, zu de­finieren, was «schweizerisch» ist und was nicht, lassen ­ihre Gegner landauf, landab die Alarmglocken schrillen. Wenn Berset dasselbe tut, do­miniert reihum andächtiges Nicken. ­Dabei ist es in beiden Fällen genau gleich deplatziert.

Ein Test für wen?

Wie jeder gute Prediger wechselt Berset fliessend von der Froh- zur Drohbotschaft. So nutzte er einen seiner frühen Auftritte, um den Jungen heimzuleuchten: Wenn sie zu dieser Reform nicht Ja sagten, bekämen sie selber vielleicht gar keine AHV mehr, donnerte er im «Tages-Anzeiger». Berset ist gut im Schwarz­malen. Die AHV-Apokalypse, die er für den Fall eines Nein am 24. September herauf­beschwört, lässt jeden Endzeitpropheten neidisch werden.

Und wenn er im «SonntagsBlick» behauptet, diese Abstimmung sei «ein Test für die Demokratie», sieht man förmlich, wie das Stimmvolk vor dem Jüngsten Gericht steht. Dabei ist auch diese Aussage fragwürdig. Vielleicht ist es ja anders. Vielleicht war die Rentenreform ein Test für das Parlament. Und das Parlament hat ihn vermasselt. Muss das Volk dann trotzdem Ja und Amen sagen?

Dumm oder bösartig asozial?

Berset ist nicht der einzige Be­fürworter, der die Moralkeule schwingt. Diverse Mitstreiter tun so, als wären alle Reformgegner entweder dumm und/oder bösartig asozial. Das ging vereinzelt sogar Befürwortern zu weit.

So sah sich Patrick Feuz, der Chef­redaktor des «Bund», der die ­Reform unterstützt, veranlasst, den Gegnern mit einer «Ehrenrettung» zu Hilfe zu eilen. Feuz sieht «Propaganda am Rand des Erträglichen» und forderte die Befürworter auf, «einigermassen anständig» zu bleiben.

«Informationstätigkeit»

Gott sei dank, das Ende der Renten-Messe naht. Wie sie ausgeht, ist völlig offen. Sicher ist, dass Berset neue Massstäbe gesetzt hat. Wie kein Bundesrat vor ihm hat er einen Abstimmungskampf dominiert.

Seine Kampagne ging weit über die «sachliche» und «verhältnismässige» «Informationstätigkeit» hinaus, die das Gesetz für den Bundesrat vor Abstimmungen eigentlich vorsieht. Angefangen hat das schon mit dem offiziellen Abstimmungsbüchlein, in dem wichtige Gegenargumente und Aspekte fehlen.

Künftig ein Europaprediger?

Nichts gegen einen Bundesrat, der beherzt für seine Vorlage kämpft. Davon könnte die Schweiz mehr brauchen. Aber der Grat zum Machtmissbrauch ist schmal. Es gibt gute Gründe, den Abstimmungskampf wieder den Parteien zu überlassen. Die Glaubwürdigkeit von Bundesrat und Verwaltung ist wichtiger als jede Einzelvorlage.

Alain Berset hat in den letzten Wochen in der Sozialpolitik nach rechts so viele Brücken ab­gerissen und so viele gekränkte Seelen hinterlassen, dass man sich fragen muss, wie er da in Zukunft noch auf einen grünen Zweig kommen will. Aber vielleicht will er das gar nicht, sondern sucht in der Aussenpolitik eine neue Herausforderung. Da gibt es viel Arbeit für einen ­Wanderprediger. (Berner Zeitung)