Ende Oktober sorgte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit einer Erhebung zu den Ärzteeinkommen für grosse Verärgerung in der Ärzteschaft. Denn die Studie liess den Schluss zu, dass die Mediziner mehr verdienen als gemeinhin angenommen. So resultierte ein mittleres Jahreseinkommen (Medianlohn) von 219'000 Franken. Zudem wurde eine Lohnskala präsentiert, in der die Neurochirurgen mit 700'000 Franken an der Spitze und die Kinder- und Jugendpsychiater mit 184'000 Franken am Schluss rangierten. Der Medianlohn ist eine statistische Grösse: Die Hälfte der betreffenden Gruppe hat ein niedrigeres Einkommen, die andere Hälfte ein höheres.