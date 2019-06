Achtung! Hier stehen Sie heute im Stau

Nicht einmal das schönste Wetter zu Hause hält die Menschen davon ab, an einem verlängerten Wochenende in den Süden zu reisen. Das zeigte sich eindrücklich an Auffahrt, als nach dem kühlen und regnerischen Mai die ersten sommerlichen Temperaturen dieses Jahres erreicht wurden – und die Deutschschweizer trotzdem zu Tausenden ins Tessin fuhren. Es kam zu kilometerlangen Staus und Wartezeiten von mehreren Stunden.