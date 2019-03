Die Regierungsrätin wurde von ihrer Partei vom ersten Tag an bei ihrer neuen Aufgabe begleitet. Anfänglich ging es laut Burgherr darum, das aargauische Departement Gesundheit und Soziales (DGS) vom «Wohlfühlmodus» in einen Dienstleistungsmodus überzuführen.

Die Fortschritte bei der Amtsführung waren dann aber zu gering, so dass ab Februar 2018 weitere offizielle Gespräche zwischen Roth und der Parteileitung stattfanden. Der Graben zwischen Roth auf der einen sowie ihren Untergebenen, dem Parlament und den Kommissionen auf der anderen Seite wurden dann aber immer grösser.

Departement wird untersucht

Die Aargauer Regierung sah sich auf Grund der Lage letzte Woche gezwungen, das Departement Roth einer unabhängigen, externen Analyse zu Organisation, Führung und Unternehmenskultur zu unterziehen. Die Analyse werde sich auch mit dem Betriebsklima befassen, teilte die Aargauer Staatskanzlei mit.

Man wolle mit der Analyse sauber abklären lassen, was an der öffentlich geäusserten Kritik dran sei, sagte Landammann Urs Hofmann (SP) am letzten Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dies geschehe im eigenen Interesse von Regierungskollegin Roth.

Anfang März hatten FDP, CVP und die Grünen im Aargauer Kantonsparlament Roth kritisiert. Die Fraktionen bemängelten das «mangelnde Vertrauensverhältnis» und die «Geringschätzung» gegenüber den Politikern.

In der Fraktionserklärung wurden vor allem Aussagen von Roth in einer Sendung des Regionalsenders Tele M1 kritisiert. Roth hatte unter anderem gesagt, dass Grossrätinnen und Grossräte unnütze und unsinnige Vorstösse einreichten, die dem Bürger nichts brächten. An der gleichen Grossratssitzung wurden 16 neue Vorstösse eingereicht, so viele wie noch selten zuvor.

Sitz der Grünen erobert

Regierungsrätin Franziska Roth ist seit 2017 im Amt. Sie hatte bei den Regierungsratswahlen im November 2016 gegen Konkurrenz aus dem SP- und dem BDP-Lager überraschend den Sitz der zurückgetretenen Susanne Hochuli (Grüne) erobert.