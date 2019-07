700 Millionen zur Abfederung von Rentenalter 65 für Frauen

In der Vernehmlassung zur geplanten AHV-Reform hagelte es Kritik aus allen Richtungen. Trotzdem hält der Bundesrat an seinem Kurs fest. Das gilt vor allem für die umstrittenen Ausgleichsmassnahmen für Frauen.

Diesen droht die schrittweise Erhöhung des Rentenalters auf 65 Jahre. Die Linke hat das schon zweimal erfolgreich an der Urne verhindert. Einen dritten Fehlschlag will der Bundesrat nicht riskieren: Er versucht, die Gegner des Frauenrentenalters 65 mit Ausgleichsmassnahmen an Bord zu holen. Diese Zückerchen sollen 700 Millionen Franken pro Jahr kosten.