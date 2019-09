33 Millionen Franken für Kampf gegen Hunger

Die Schweiz erneuert ihren Beitrag an die Beratungsgruppe für Internationale Agrarforschung CGIAR. In den nächsten zwei Jahren sollen rund 33 Millionen Franken in einen Topf fliessen.

Es handelt sich um den Beitrag an die Beratungsgruppe für Internationale Agrarforschung CGIAR für die Jahre 2020 und 2021. Der Bundesrat hat die Verlängerung des Zustupfs am Freitag genehmigt, wie er mitteilte. Mit ihrem jährlichen Beitrag in Höhe von 16,55 Millionen Franken sowie mit ihrer wissenschaftlichen Fachkompetenz und der Arbeit ihrer Hochschulen erfülle die Schweiz eines der Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.