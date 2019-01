Laut Bafu handelt es sich um eine weitverbreitete Problematik, die sich in Zukunft weiter verschärfen dürfte. Davon geht auch Adrian Auckenthaler aus, der im Kanton Baselland für das Grundwasser zuständig ist. «Überbaute Gebiete und Grundwasserzonen kommen sich immer mehr in die Quere. Wir müssen uns einfach im Klaren darüber sein, dass wir in einem dicht besiedelten Land leben», sagte er zu SRF. Seiner Meinung nach müsste man in Schutzzonen das Grundwasser mit technischen Massnahmen besser schützen, zum Beispiel mit Auffangbecken, damit verschmutztes Wasser nicht ins Grundwasser sickert. Oder man müsste künftig Trinkwasser zusätzlich aufbereiten.

Solche Massnahmen sind allerdings teuer. Vielleicht kommt in den kommenden Monaten Schwung in die Sache, wenn das Parlament die Trinkwasserinitiative berät. Der Bundesrat lehnt sie ohne Gegenvorschlag ab. Bei einer Tamedia-Umfrage im Juli 2018 sprachen sich jedoch 68 Prozent der Teilnehmenden für die Initiative aus. Sie verlangt, dass Bauern, die Pestizide oder vorbeugend Antibiotika einsetzen, keine Subventionen mehr erhalten.