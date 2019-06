In den Medien kommen Frauen nur auf ein Viertel der Nennungen

Bei dieser einfachen Auszählung wurde nicht untersucht, in welchem Zusammenhang die Vornamen in der Zeitung genannt wurden. Stichproben deuten aber darauf hin, dass der Frauenanteil in der Berichterstattung zu Sozial- und Kulturthemen höher ist als etwa in den Bereichen Politik und Wirtschaft.

Es mag viele Gründe dafür geben, dass Frauen in den Zeitungen zu wenig zu Wort kommen. Einer ist, dass noch immer weitaus mehr Männer auf den Chefposten sitzen und damit im Zentrum des öffentlichen Dialogs stehen. Ein weiterer ist, dass Sportarten wie Fussball und Eishockey, denen in den Zeitungen am meisten Platz eingeräumt wird, stark männerdominiert sind. Aus der Pflicht nehmen können sich die Journalistinnen und Journalisten aber nicht. Denn solange die Frauen eine zu kleine öffentliche Plattform kriegen, ist der Weg zur leitenden Stellung im Job, zur Berühmtheit im Showgeschäft oder zur Wortführerin in einem Themenbereich steinig. Oder anhand der Politik: Wer wählt schon eine Politikerin, die kaum Medienpräsenz hat?