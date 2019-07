Frieden und Menschenrechte sind Chefsache

Der Bundesrat erwähnt in seinem Strategie-Entwurf «internationale Zusammenarbeit» das Thema «Friedensförderung und menschliche Sicherheit» nur in einem kurzen Kapitel. Der Text erweckt den Eindruck, bei einem so selbstverständlichen Engagement erübrigten sich Fragen nach Wirksamkeit und Kosteneffizienz. Doch in so unruhigen Zeiten wie heute verdienen Frieden und Menschenrechte eine grundsätzliche Diskussion. Es geht um wichtige Aufgaben des Bundes. Und es geht immerhin um Entwicklungsgeldervon einer Viertelmilliarde Franken.