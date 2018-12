Wie lange währt der historische Tag für die Frauen?

Als sie ein Mädchen war, durfte ihre Mutter noch nicht abstimmen. Im Nationalrat erlebte sie, wie Elisabeth Kopp, die erste Frau im Bundesrat, aus dem Amt gejagt wurde. Sie war dabei, als Ruth Metzler Christoph Blocher weichen musste. Ein politisches Leben lang hat SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer gegen eine männliche Übermacht gekämpft. Heute hört sie auf als Nationalrätin, und ihre Zeit hier in Bern endet mit einem Triumph. «Das ist ein historischer Moment!», ruft sie in der Wandelhalle. Ein Moment, der alles verändere. «Irreversibel», nennt sie ihn und meint damit die Selbstverständlichkeit, mit der Viola Amherd und Karin Keller-Sutter gewählt wurden. Ohne Spielchen, ohne Sprengkandidaten. Einfach so. «Weil es zwei gute Kandidatinnen waren.»