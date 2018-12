Parmelin will wechseln, aber darf er auch?

Dass die Bundesrätinnen und Bundesräte in echten Streit darüber gerieten, wer welches Departement führen darf, geschah letztmals vor acht Jahren. Damals zwang eine Mehrheit des Kollegiums die eben gewählte Simonetta Sommaruga (SP) per Abstimmung, das Justizdepartement zu übernehmen. Bei den nachfolgenden Vakanzen gelang es jeweils, die sieben Ressorts im Konsens zu verteilen – ob das auch nach der Wahl von Karin Keller-Sutter (FDP) und Viola Amherd (CVP) so sein wird, ist nicht gewiss. Doppelvakanzen erhöhen naturgemäss den Spielraum, aber auch die Begehrlichkeiten für Wechsel.