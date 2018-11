«Ich arbeite lieber im Hintergrund»

Sie haben beim SVP-Hearing klar weniger Stimmen erhalten als Ihre Kontrahentin Heidi Z’graggen. Was lief schief?

Nichts. Es lief sogar recht gut. Immerhin habe ich zehn Stimmen erhalten, so viele hatte ich nicht erwartet.

Warum?

Seit Wochen höre und lese ich immer wieder, ich sei zu links. Nun konnte ich immerhin eine Minderheit der SVP überzeugen, dass das nicht stimmt.

Was unternehmen Sie in den verbleibenden Tagen, damit Sie die Wahl schaffen?

(lacht) Ich gebe so viele Interviews wie noch nie. Dann finden noch mehrere Anhörungen statt. Natürlich führe ich auch viele Einzelgespräche, aber eine eigentliche Kampagne gibt es nicht, man kennt mich und meine Arbeit hier im Parlament.