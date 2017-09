Der Neue erbt die heisseste Kartoffel

Es ist die heisseste Kartoffel in Bundesbern, die nun dem neuen freisinnigen Aussenminister Ignazio Cassis im November zufällt. Sein Vorgänger Didier Burkhalter hat sich daran gehörig die Finger verbrannt: die verkachelte Europapolitik. Darauf hatte augenscheinlich keiner der Bisherigen die geringste Lust. Also muss der Neue ran – und zwar subito. Denn auf Cassis wartet ein ganzer Stapel Probleme der gröberen Art.

Das erste ist das Bundesratsgremium selbst. Es ist in der Europafrage nach wie vor zerstritten, findet keine gemeinsame Richtung, agiert ohne kohärenten Plan und Courage – nach innen wie nach aussen. Dass Cassis in diesem Kollegium vermitteln und das Betriebsklima verbessern kann, ist ihm zwar durchaus zuzutrauen. Aber dass er auch gleich als Kapitän das Ruder übernimmt, wie nun viele fordern? Eher nicht.

Das Haupthindernis ist dabei nicht einmal Cassis fehlende Leaderqualität. Es ist vielmehr der Zeitdruck, sein zweites Problem. Bereits im November, ­spätestens im Dezember will EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach Bern kommen – mit der erklärten Absicht, dann Nägel mit Köpfen zu machen. Will heissen: den Abschluss des institutionellen Rahmenabkommens voranzutreiben, das künftig die Übernahme von EU-Recht, die Überwachung und die Auslegung der bilateralen Verträge und die Streitschlichtung regeln soll.

Noch mehr Einfluss Brüssels auf Schweizer Gesetze, fremde Richter – was bislang von dem geplanten Rahmenabkommen durch­sickert, ist toxisch, weil innenpolitisch chancenlos. Bis zu Junckers Visite muss sich der Gesamtbundesrat aber einigen, in welche Richtung die Verhandlungen weitergehen sollen. Er muss festlegen, wie hoch er dabei mit seinem stärksten Pfand zu pokern bereit ist: der neuen Schweizer Kohäsionsmilliarde zum Abbau der wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede in der EU. Und er muss klären, wie er notfalls damit umgehen will, wenn die EU hart bleibt.

Natürlich kennt Cassis das Dossier, wenn auch bisher nur aus Sicht des Parlaments. Klar weiss er um die Fallgruben. Aber die Europapolitik war nie sein Kernthema, auf dem rutschigen diplomatischen Parkett ist er Novize, die Brüsseler Machtmechanik ist ihm fremd. Selbst wenn der neue Aussenminister also wollte – einfach loslegen kann er nicht, auf die Schnelle alles umkrempeln schon gar nicht. Sein Spielraum ist eng. Zumal er mitten in einen Prozess kommt, den die Kollegen bereits nächste Woche in einer EU-Klausur weiter führen. Die Frage ist ohnehin: Weiss Cassis überhaupt, was er europapolitisch will? Falls ja, versteckt er es bisher gut.

Was er in den letzten Monaten dazu von sich gab, war meist ausweichend-vage bis nichtssagend. Bei seinem Amtsantritt diese Woche sagte er immerhin, dass es neue Regeln für die Bilateralen brauche, eine automatische Rechtsübernahme und fremde Richter aber ausgeschlossen seien. Das klingt zwar gut, gerade in den Ohren von EU-Skeptikern und Bundesratsgegnern. Aber bloss vom «Reset»-Knopf zu reden, reicht nicht.

Das dritte Problem von Aussenminister Cassis heisst SVP. Nicht nur, weil diese ihn nach dem Umgarnen schon bald in die Mangel nehmen wird. Die SVP hat mit der Selbstbestimmungsinitiative und der Initiative zur Kündigung der Personenfreizügigkeit auch zwei heisse europapolitische Eisen im Feuer, die sie in den nächsten Jahren eifrig schmieden wird. Beide setzen die Bilateralen aufs Spiel. Die härtesten Kämpfe wird Cassis zweifellos mit der SVP auszufechten haben.

Das führt direkt zur vierten Knacknuss für Cassis: der von Bundesrat und Parteien sträflich ignorierten Innenfront. Mut- und kampflos wurde das Feld über Jahre der SVP überlassen, was Rhetorik und Wahrnehmung nachhaltig prägte, Misstrauen schürte und die weitverbreiteten EU-Bedenken nährte. Didier Burkhalter schwadronierte zwar gerne von einer nötigen Diskussion, verschanzte sich aber lieber hinter der geschlossenen Bürotür. Statt über seine Pläne und den Verhandlungsgang zu informieren, kündete er immer neue Durchbrüche an, die es nie gab. Aber auch der Gesamtbundesrat hat es versäumt, die machtpolitischen Grenzen des Verhandel­baren glaubhaft zu vermitteln. Und mit den Tricksereien im Streit um die Zuwanderungsinitiative hat er dank tatkräftiger Mithilfe des Parlaments seine Position zusätzlich geschwächt.

Das alles sind schwere Hypotheken für Ignazio Cassis, die quer zu den hohen Erwartungen an ihn stehen. Mit einer fundamentalen Wende, einer grundlegenden Neuausrichtung der Europapolitik ist denn auch nicht zu rechnen. Bestenfalls gelingt es Cassis, auf die Bremse zu treten und das Tempo zu drosseln beim Rahmenabkommen, das für die Schweiz auf absehbare Zeit nicht überlebenswichtig ist. Damit wäre indes schon viel erreicht. Denn die so gewonnene Zeit braucht es dringend für eine innenpolitische Debatte mit of­fenem Visier über die Vor-, aber auch die Nachteile der Bilateralen. Nur so können Politik und Öffentlichkeit entscheiden, ob der letztlich ausgehandelte Preis für deren Erhalt angemessen ist.

Doch dazu müsste der Bundesrat zuerst aus der Deckung kommen, das Volk ernst nehmen und sich getrauen, ihm reinen Wein einzuschenken. Burkhalter konnte oder wollte das nicht. Auch für Cassis ist das eine gewaltige Herausforderung. Aber eine Wahl hat er nicht. Sonst wird er unweigerlich zum Aussen­minister, der dereinst das Ende des bilateralen Wegs verkünden muss. (Berner Zeitung)