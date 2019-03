Zwei SVP-Vertreter ins Präsidium des Bundesstrafgerichts gewählt

Neue Mitglieder der Berufungskammer

Das Parlament wählte zudem mit 164 von 164 gültigen Stimmen Olivier Thormann (FDP/FR) als ordentlichen Richter in französischer Sprache bis 2021 in die Berufungskammer am Bundesstrafgericht in Bellinzona. Diese gibt es seit Beginn dieses Jahres und ermöglicht es Betroffenen, in allen Bundesstrafverfahren den Sachverhalt von zwei Instanzen beurteilen zu lassen – von der Strafkammer und der Berufungskammer. Der Entscheid der Berufungskammer wiederum kann ans Bundesgericht weitergezogen werden.

Thormann war leitender Staatsanwalt und Abteilungsleiter Wirtschaftskriminalität bei der Bundesanwaltschaft. Gegen ihn wurden im November Anschuldigungen laut rund um Strafverfahren zum Fussball und zum Weltverband Fifa. Das Strafverfahren wurde noch im selben Monat vollumfänglich eingestellt. Die Ermittlungen hatten einen Anfangsverdacht entkräftet.

Thormann ist Doktor der Rechtswissenschaften und war lange für die Strafverfolgungsbehörden des Bundes und des Kantons Freiburg tätig.

Weiter wurde David Bouverat (SVP/JU) mit 200 von 205 gültigen Stimmen zum ordentlichen Richter in französischer Sprache und Fiorenza Bergomi (FDP/TI) mit 196 von ebenfalls 205 gültigen Stimmen Stimmen zur ordentlichen Richterin in italienischer Sprache des Bundesstrafgerichts bis 2021 gewählt. Sie ersetzen Tito Ponti respektive Giuseppe Muschietti in ihren Funktionen als ordentliche Richter.

Das Parlament hat zudem Jörg Zumstein (BE) mit 202 von 202 gültigen Stimmen bis 2022 in die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft gewählt. Parteipolitische Kriterien spielen bei der Kandidatenauswahl für die Aufsichtsbehörde keine Rolle. Zumstein ersetzt Cornel Borbély, der im Dezember 2018 zurücktrat.

Mit den genannten Wahlentscheiden kam die Bundesversammlung allen Empfehlungen der Gerichtskommission nach.