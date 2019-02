Parmelin begründet dies mit der Bundesverfassung. Diese sehe keine freie Wahl zwischen Wehr- und Zivildienst vor. Vielmehr sei der Zivildienst nur als Ersatzdienst für Männer mit Gewissenskonflikten vorgesehen.

Zivildienstverband droht mit Referendum

Das Verbot von Zivildiensteinsätzen im Ausland wird dabei wenig bewirken, dafür sind sie zu unbedeutend. Im letzten Jahr reisten nur gerade 67 Zivis ins Ausland, weniger als ein Prozent von allen. Parmelin meinte dazu, der Bundesrat wolle eben auch Symbole gegen den Zivildienst setzen. Er zitierte ein französisches Sprichwort: «Les petits ruisseaux font les grandes rivières.» Zu deutsch bedeutet das ungefähr so viel wie: «Auch Kleinvieh macht Mist.»

Einschneidender sind einige der übrigen Massnahmen. Vor allem für Männer, die erst nach Beginn der Rekrutenschule in den Zivildienst wechseln wollen, sollen die Hürden markant erhöht werden. Bisher mussten sie in allen Fällen 1,5-mal so viele Zivildiensttage wie im Militär leisten. Fortan müssen sie dort mindestens 150 Einsatztage leisten. Im Extremfall muss ein Zivi dadurch 37,5-mal so viele Diensttage leisten wie ein Soldat. Der Tatbeweis in Form von mehr Zivildiensttagen erhöht wird auch für Unteroffiziere und Offiziere. Ausgebildeten Medizinern wird es gänzlich untersagt, ihren Zivildienst in medizinischen Berufen zu leisten.

Die Botschaft mit den acht Massnahmen geht nun ans Parlament. Dort hat der Bundesrat gute Chancen, damit durchzukommen. In der Vernehmlassung hatten sich die SVP, die FDP und die CVP im Grundsatz für die Vergrämungspolitik gegen Zivis ausgesprochen. SVP und FDP wollen noch weiter gehen als der Bundesrat.

Die Massnahmen werden im Parlament aber Anlass zu heftigen Debatten geben. «Die vorgeschlagenen Massnahmen des Bundesrats gefährden den Zivildienst grundlegend», schreibt der Zivildienstverband Civiva in einem Pressecommuniqué. Für den Fall, dass das Parlament die Vorlage nicht versenkt, droht Civiva bereits jetzt das Referendum an.