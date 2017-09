Zeit ist nicht reif für Berset

«Es ist von Vorteil, wenn jemand mit Italien italienisch verhandeln kann», sagte Ignazio Cassis an seiner ersten Medienkonferenz als Bundesrat. War das bereits das Bekenntnis eines künftigen Aussenministers? Dazu wollte er dann doch nichts sagen. ­Hingegen bestätigte Bundesrats-sprecher André Simonazzi, dass der neu zusammengesetzte Bundesrat morgen Freitag die Departementsverteilung vornimmt.

Den Spekulationen, man wolle zuerst die Abstimmung zur Rentenreform vom Sonntag ab­warten, setzte Simonazzi damit ein Ende. Departementswechsel werden damit unwahrscheinlicher. Dem Sozialminister Alain Berset werden zwar Gelüste nach einem Wechsel ins Aussenministerium (EDA) nachgesagt. Dies würde ihm so kurz vor dem entscheidenden Urnengang zu «seiner» Reform als Flucht zur Unzeit ausgelegt.

Toni Brunners Kalkül

Bersets Lust gedämpft dürfte auch SVP-Nationalrat Toni Brunner haben. Dieser forderte Berset mehr oder weniger unverblümt zu einem Wechsel auf. Das Kalkül ist durchsichtig: Einem SP-Aussenminister könnte man von rechts ständig einen europafreundlichen Kurs vorhalten, während man im Departement des Innern einen Bundesrat los wäre, der sich engagiert gegen eine rechtsbürgerliche Gesundheits- und Sozialpolitik stemmt.

Auch der zweiten Sozialdemokratin in der Regierung, Justizministerin Simonetta Somma­ruga, wird Interesse an einem Tapetenwechsel nachgesagt. Allerdings soll sie dem Vernehmen nach eher das populäre Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation locken. Frei wird dieses jedoch erst mit dem bereits angekündigten Rücktritt von Doris Leuthard (CVP). Sie will bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2019 nicht mehr antreten.

Rücktritte werden Weg ebnen

Die Zeit für eine grosse Departementsrochade dürfte eher dann reif sein. Erwartet wird, dass auch Johann Schneider-Ammann (FDP) und Ueli Maurer (SVP) in den nächsten Jahren zurücktreten werden, viele wünschen sich, sie täten dies zum selben Zeitpunkt wie Leuthard.

Treffen all diese Mutmassungen zu, würde Cassis tatsächlich morgen das EDA von Didier Burkhalter erben. Denn die Departementsverteilung geschieht zwar im Gespräch, zugleich gilt aber auch das Anciennitäts­prinzip. Es räumt den amtsälteren Magistraten ein Vorwahlrecht ein. (cab)