In absoluten Zahlen sind die Staatsausgaben zwischen 1995 und 2017 von 137 auf 228 Milliarden angestiegen. Das ist ein beträchtlicher Anstieg von 65 Prozent. Berücksichtigt man jedoch die Inflation in diesem Zeitraum, reduziert sich der Anstieg auf (noch immer beträchtliche) 49 Prozent. Das reale Wirtschaftswachstum betrug in dieser Zeit ebenfalls 49 Prozent, was dazu führt, dass die Staatsquote gemessen am BIP konstant bleibt.

Deutlich rückläufig sind die Ausgaben für das Militär, seit 1995 haben sich diese praktisch halbiert und liegen jetzt bei weniger als einem Prozent des BIP. Dieser Trend ist in ganz Europa sichtbar, allerdings nicht in dieser Stärke: Die Ausgaben fürs Militär gingen in der EU seit dem Jahr 2000 von 1,5 auf 1,3 Prozent zurück.

Die Ausnahme bestätigt auch hier die Regel: Die baltischen Staaten haben in den letzten Jahren die Ausgaben fürs Militär wieder deutlich erhöht und liegen weit über dem europäischen Durchschnitt. Dies dürfte wohl eine direkte Folge der Krim-Krise und befürchteter russischer Aggressionen sein.