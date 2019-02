Catherine Paulet, Sie haben in Bern, Zürich, der Waadt und Genf tagelang Gefängnisse und andere Institutionen des Freiheitsentzugs besucht. Was ist Ihr Befund?

Das darf ich Ihnen nicht sagen. So sind die Regeln. Unsere Arbeit ist vertraulich. Es ist am besuchten Staat, also der Schweiz, unseren Bericht zu veröffentlichen. Die meisten Staaten veröffentlichen unsere Berichte. Wir haben im Übrigen nicht nur Gefängnisse besucht, sondern auch Polizeiposten, Asylzentren, aber auch Psychiatrien. Ich kann Ihnen sagen: Wir sind stets unangemeldet erschienen, und man hat uns überall hineingelassen. Wir konnten mit allen Personen sprechen, mit denen wir sprechen wollten, und bekamen alle Dokumente, um die wir baten. Die Kooperation war exzellent.