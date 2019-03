Die Wahlschlappe der SVP Zürich ist auch Thema an der Delegiertenversammlung der SVP Schweiz in Amriswil TG. Der SVP sei es nicht gelungen, die Basis an die Urne zu bringen, sagte Parteipräsident Albert Rösti vor 400 Delegierten.

Die SVP Thurgau, Gastgeberin der DV vom Samstag, ist ein Aushängeschild der Partei: Sie hat bei den letzten Nationalratswahlen einen Wähleranteil von 39,3 Prozent und bei den Kantonsratswahlen einen Wähleranteil von 32,6 Prozent erreicht.

«Wir sind Opfer des eigenen Erfolges geworden», sagte Rösti. Den Grünen sei es gelungen, massiv mehr Wähler an die Urne zu locken. «Wir haben es nicht geschafft, die Basis zu aktivieren. Wenn wir jetzt nicht aufwachen und es uns nicht gelingt das Ruder für den nächsten Herbst herumzureissen, dann wird der Wohlstand in der Schweiz erodieren», so Rösti.