Wieso sollen Jugendliche gratis Zugfahren, Herr Grunder?

Grunder will, dass alle in der Schweiz wohnhaften Jugendlichen bis 16 Jahre das gesamte ÖV-Netz kostenlos nutzen können. Auch die bis 25-Jährigen sollen profitieren können: Ihr Abo würde je nach Einkommen «stark verbilligt» werden.

«Die Sensibilisierung für den öffentlichen Verkehr in diesem Alter ist wichtig», sagt Grunder. Mit seiner Forderung will er Anreize schaffen, damit die Jungen später nicht aufs Auto umsteigen. Da die Mobilität stetig zunimmt, stehe das Strassennetz kurz vor dem Kollaps, so der Nationalrat. Unter 16-Jährige fahren aber bekanntlich nicht Auto. «Sie werden häufig von den Eltern mit dem Auto chauffiert», sagt Grunder. Er ist überzeugt: Wird das Ausprobieren kostenlos gefördert, lässt sich eine langfristige Wirkung erreichen.

Das Argument, dass sich das Projekt nicht finanzieren lasse, bezeichnet Grunder als «fadenscheinig». «Mit der Einführung kostet diese Übung gar nichts, weil das Rollmaterial und die Infrastruktur vorhanden sind.» Würde das Angebot genutzt, könnte der Wegfall der heute bezahlten Abos gegen 100 Millionen Franken kosten, schätzt Grunder. Und auch das ÖV-Netz müsste ausgebaut werden, «was ohnehin bereits angestrebt wird».

Kommt der Schock mit 16 Jahren?

Die Branchenorganisation CH-direct steht Preisanpassungen grundsätzlich offen gegenüber. «Auch aus ökologischer Sicht befinden wir uns in einer Phase, in der Diskussionen wichtig sind», sagt Mediensprecher Thomas Ammann. Gratisangebote hätten aber einen fahlen Beigeschmack. Zumal es für die jungen Erwachsenen dann auf einmal zu einem happigen Preisanstieg komme.