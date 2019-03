Zum einen könnte es sein, dass sich das Scheidungsverhalten der ausländischen Paare einfach dem schweizerischen Durchschnitt angleicht: «Das würde dann lediglich bedeuten, dass die Bevölkerungen sich annähern. Man könnte dann von einer Normalisierung des Scheidungsverhaltens der zugewanderten Bevölkerung sprechen», sagt Sabine Strasse, Sozialanthropologin an der Uni Bern. Aber ausgerechnet die Werte zur Gesamtscheidungsrate unter ausländischen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen kommuniziert das BFS leider nicht.

Psychologe Guy Bodenmann, Paarforscher an der Universität Zürich, hält es für denkbar, «dass viele ausländische Paare im liberalen Kontext der Schweiz eher eine Scheidung eingehen können als in ihrem Heimatland, wo mitunter grössere soziale Restriktionen herrschen.» Es kann also sein, dass sich Paare je nach Kulturkreis in der Schweiz eher zu scheiden getrauen als in ihrer Heimat.

«Eine durch Entwurzelung erhöhte Verunsicherung» vermutet der Soziologe Ueli Mäder aus Basel als mögliche Ursache. Diese verhärte zunächst bei Älteren enge Vorstellungen: Damit verschärften sich Unterschiede gegenüber anderen Werten, die das Umfeld und eigene Kinder repräsentierten: «Das kann zum Eklat führen.»

«Beziehungen zerbrechen besonders häufig, wenn sie eine schwere Belastung tragen müssen.»Klaus Heer, Paartherapeut

Noch mehr ins Private dringt der Berner Paartherapeut Klaus Heer mit seinem Erklärungsversuch, wenn er «den grossen Stress» für das eheliche Zerwürfnis verantwortlich macht, dem zwei Menschen in einer für beide fremden Welt ausgesetzt seien: «Beziehungen zerbrechen besonders häufig, wenn sie eine schwere Belastung von aussen tragen und ertragen müssen.»